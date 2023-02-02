Живий щит: росіяни хочуть зробити у Маріуполі концтабір для українців

Російські окупанти продовжують відверто знущатися з населення окупованої частини Донеччини. Загарбники планують створити на захопленій території 25 так званих "виправних" колоній.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі "виправні" заклади, зокрема, відкриють і у Маріуполі.

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Як розповів Андрющенко, у нових колоніях окупанти планують утримувати українців.

За нашою інформацією, здебільшого це буде стосуватися цивільного населення. Йдеться про людей, яких затримали у результаті фільтрації, яка досі не припиняється,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Росія перетворює окуповані території на концтабір

Він наголосив, що росіяни затримали щонайменше 10 тисяч цивільних лише з одного Маріуполя. Окупанти арештовують українців під різними приводами під час фільтрації та зачисток. Людей утримують у різних колоніях як у Донецькій області, так і в Росії.

Наскільки нам відомо, така ж сама ситуація на окупованій частині Запорізької та Луганської областей. На всіх територіях, які росіяни називають "звільненими", відбувається одне й те саме. Це перетворення наших територій на великий ГУЛАГ,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що затриманих українців так багато, що російські загарбники потребують нових місць для їхнього утримання.

Петро Андрющенко пояснив, навіщо росіяни створюють нові колонії у Маріуполі: дивіться відео

Окупанти планують використати українців як живий щит

Відкриваючи нові колонії, окупанти також збираються використовувати незаконно заарештованих українців у власних цілях.

Ми це розглядаємо як частину плану живого щита, який вони розташують поблизу наших міст та місць концентрації своїх військ,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він нагадав, що саме так загарбники чинили в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених.

"Росіяни тримали в Оленівці людей і тим самим забезпечували захист для своїх військових до того часу, поки самі ж і не вбили наших військовополонених. Це страшний злочин", – казав Андрющенко.

Корупція на будівництві таборів

29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули щонайменше 50 полонених українців, які перебували в ізоляторі. СБУ має серйозні докази щодо того, що до теракту причетна саме Росія

Він додав, що на сьогодні Росія не утримує велику кількість українців в Оленівці та інших колоніях Донецької області. Затримані громадяни України перебувають у Росії.

"Зрозуміло, що такий "тягар" Росії не потрібен. Тому окупанти будуть переміщувати людей на територію Донеччини (у нові колонії – 24 Канал)", – розповів радник мера Маріуполя.

Андрющенко додав, що в окупантів навіть коли йдеться про будівництво таборів – це завжди корупція та великі гроші, які хтось має покласти собі до кишені.

"Враховуючи, що ФСБ опікується фінансовими потоками в окупованій частині Донецької області, їм потрібні табори, аби постійно мати джерело надходження корупційних коштів", – зазначив радник мера Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі: коротко