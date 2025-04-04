Навмисно створює проблему: що хоче виграти Трамп від запровадження мит
- Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США, що спричинить проблеми для світової економіки.
- Американський лідер може використовувати мита як інструмент шантажу, щоб досягти зовнішньополітичних перемог.
- Політолог Олег Саакян припустив, що Трамп намагається сповільнити економічний розвиток інших країн, щоб вирівняти ситуацію для США.
Американський лідер Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США, які коливаються від 10% до 50% для різних країн. Зараз він фактично шантажує світ. Адже такі дії спричинять багато проблем.
У такий спосіб у президента США з'являється поле для торгівлі, Трамп хоче виграти від того, що може відбутися рецесія у світовій економіці. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.
Читайте також Трамп здійснив найважчий економічний прорахунок за сторіччя, – The Economist
"У Трампа з'являється поле для торгівлі"
Олег Саакян зазначив, що Трамп зараз фактично шантажує світ та намагається змусити країни рухатися у логіці його дій, щоб здобути зовнішньополітичну перемогу. Річ у тім, що частина країн може піддатися тиску Трампа. Лідер Штатів зможе продемонструвати це як власну перемогу, зменшуючи мита, наприклад, до рівня 10%, створюючи певні компенсаторні механізми, відтерміновуючи мита для певних галузей і так далі.
У нього з'являється поле для торгівлі. Він зараз діє за принципом "купи козу – продай козу". Він зараз усім колективно її купив, а далі буде торгуватися з приводу того, що йому готові дати, щоб він її продав та зробив життєве полегшення. Якщо на це піде більша частина країн, то насувається рецесія,
– сказав він.
Важливо, наскільки швидко почнуть зростати ціни у США. Насамперед – зникати товари з інших країн. Якщо на поличках магазинів у людей почне зникати туалетний папір, миючі засоби, щось інше, що вони закуповують в інших країнах, вони почнуть ставити питання Трампу, що відбувається.
"У Трампа є час, поки товари не почнуть зникати. Якісь групи товарів – це місяці, пів року, можливо, взагалі будуть вимірюватися тижнями. Це той горизонт, в якому він може шантажувати світ та інші країни. Судячи з усього, наразі він хоче виграти від того, що вся світова економіка буде сповільнюватись, бо це провокуватиме зниження ціни на енергоносії, і трішки вирівнюватиме ситуацію для Штатів", – припустив політолог.
За його словами, економіки Китаю, країн Азії, Африки, Європи розвиваються швидше, ніж американська. Можливо, Трамп хоче усіх уповільнити у такий агресивний спосіб.
Нагадаємо, Дональд Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт з усіх країн світу. Раніше він заявляв, що 2 квітня у США стане "днем визволення" або днем економічної незалежності, бо проти всіх країн запровадять мита. Президент США підписав рішення. Базова тарифна ставка почне діяти з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня.