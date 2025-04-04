Навмисно створює проблему: що хоче виграти Трамп від запровадження мит

Американський лідер Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США, які коливаються від 10% до 50% для різних країн. Зараз він фактично шантажує світ. Адже такі дії спричинять багато проблем.

У такий спосіб у президента США з'являється поле для торгівлі, Трамп хоче виграти від того, що може відбутися рецесія у світовій економіці. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"У Трампа з'являється поле для торгівлі"

Олег Саакян зазначив, що Трамп зараз фактично шантажує світ та намагається змусити країни рухатися у логіці його дій, щоб здобути зовнішньополітичну перемогу. Річ у тім, що частина країн може піддатися тиску Трампа. Лідер Штатів зможе продемонструвати це як власну перемогу, зменшуючи мита, наприклад, до рівня 10%, створюючи певні компенсаторні механізми, відтерміновуючи мита для певних галузей і так далі.

У нього з'являється поле для торгівлі. Він зараз діє за принципом "купи козу – продай козу". Він зараз усім колективно її купив, а далі буде торгуватися з приводу того, що йому готові дати, щоб він її продав та зробив життєве полегшення. Якщо на це піде більша частина країн, то насувається рецесія,

– сказав він.

Важливо, наскільки швидко почнуть зростати ціни у США. Насамперед – зникати товари з інших країн. Якщо на поличках магазинів у людей почне зникати туалетний папір, миючі засоби, щось інше, що вони закуповують в інших країнах, вони почнуть ставити питання Трампу, що відбувається.

"У Трампа є час, поки товари не почнуть зникати. Якісь групи товарів – це місяці, пів року, можливо, взагалі будуть вимірюватися тижнями. Це той горизонт, в якому він може шантажувати світ та інші країни. Судячи з усього, наразі він хоче виграти від того, що вся світова економіка буде сповільнюватись, бо це провокуватиме зниження ціни на енергоносії, і трішки вирівнюватиме ситуацію для Штатів", – припустив політолог.

За його словами, економіки Китаю, країн Азії, Африки, Європи розвиваються швидше, ніж американська. Можливо, Трамп хоче усіх уповільнити у такий агресивний спосіб.

Нагадаємо, Дональд Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт з усіх країн світу. Раніше він заявляв, що 2 квітня у США стане "днем визволення" або днем економічної незалежності, бо проти всіх країн запровадять мита. Президент США підписав рішення. Базова тарифна ставка почне діяти з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня.