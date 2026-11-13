100% операцій України зриваються: в Axios дізналися про нові обмеження Starshield для України

У четвер, 12 листопада, в Україні знову почали фіксувати масштабні перебої в роботі військової супутникової системи Starshield від SpaceX. Через встановлені ліміти швидкості на фронті зриваються 100% бойових операцій безпілотників.

Раніше подібні обмеження виникали у жовтні. Про це пише Axios.

Яка ситуація зі зв'язком?

У четвер, 12 листопада, анонімний український посадовець розповів виданню, що ліміти впроваджували поступово. Спершу вони вплинули на 10% операцій, на другий день – 50%, а на третю добу заблокували всі бойові вильоти.

Тимчасовий повірений України в США Денис Сенік зазначив, що обладнання Starshield вимикається, щойно безпілотники набирають швидкість понад 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українська сторона поки не отримала жодних офіційних відповідей щодо причин блокування ні від керівництва SpaceX, ні від Пентагону.

У компанії Ілона Маска водночас відкидають будь-які звинувачення в перешкоджанні роботі терміналів.

Це неправда. Ніяких змін не було,

– відповіли у SpaceX.

Попри такі заяви, Київ продовжує з'ясовувати деталі з американськими партнерами. Двопартійна група в Конгресі з питань України заявила, що стурбована повідомленнями про уповільнення роботи системи Starshield. Політики вимагають від адміністрації президента США та компанії SpaceX надати повні звіти.

Попередні обмеження

Українські військові вже стикалися з перебоями у роботі спеціальної військової системи, які тривали 14 – 24 жовтня. Тоді Білий дім та SpaceX перекидали відповідальність за обмеження одне на одного.

Володимир Зеленський повідомив, що після доповідей командування з'ясувалося: зв'язок втрачається не через звичайні технічні несправності, а внаслідок штучних лімітів швидкості вздовж усього фронту. Він підкреслив, що це допомагає агресору вбивати більше українців.

Зазначимо, військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що обмеження Starshield б'ють по роботі ППО. Вони суттєво заважають дронам-перехоплювачам знищувати реактивні БпЛА.