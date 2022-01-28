Нові санкції: ЄС, Британія та США готують "подарунок" Росії

Євросоюз спільно з Великою Британією та США почали розробляти санкції, які вдарять по економіці Росії, якщо вона продовжить ескалацію проти України. Вони обмежуватимуть нові газові проєкти Кремля.

Нові санкції покликані "жорстко обмежувати" фінансування російських газових проєктів. Водночас припинять передачу технологічних розробок, які стосуються цієї сфери.

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Кого ще можуть зачепити санкції

За інформацією видання, нові обмеження Заходу ймовірно зачеплять європейські компанії, які вкладають свої інвестиції в газову сферу Росії. До прикладу:

французька нафтогазова компанія Total має частку в "Ямал ЗПГ";

нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії British Petroleum володіє часткою у "Роснафті";

транснаціональна корпорація голландського та британського походження Shell уклала контракт із "Газпромом".

Залежна Росія

У матеріалі підкреслили – не зважаючи на те, що Росія є одним з найбільших світових виробників нафти та газу – ця країна залежна від технологій інших держав та співпраці із закордонними компаніями. Крім того, зазначили, що такі обмеження – це "удар по життєвоважливій галузі для Росії".

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