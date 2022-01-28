Нові санкції: ЄС, Британія та США готують "подарунок" Росії
Джерело:Financial Times
Євросоюз спільно з Великою Британією та США почали розробляти санкції, які вдарять по економіці Росії, якщо вона продовжить ескалацію проти України. Вони обмежуватимуть нові газові проєкти Кремля.
Нові санкції покликані "жорстко обмежувати" фінансування російських газових проєктів. Водночас припинять передачу технологічних розробок, які стосуються цієї сфери.
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Кого ще можуть зачепити санкції
За інформацією видання, нові обмеження Заходу ймовірно зачеплять європейські компанії, які вкладають свої інвестиції в газову сферу Росії. До прикладу:
- французька нафтогазова компанія Total має частку в "Ямал ЗПГ";
- нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії British Petroleum володіє часткою у "Роснафті";
- транснаціональна корпорація голландського та британського походження Shell уклала контракт із "Газпромом".
Залежна Росія
У матеріалі підкреслили – не зважаючи на те, що Росія є одним з найбільших світових виробників нафти та газу – ця країна залежна від технологій інших держав та співпраці із закордонними компаніями. Крім того, зазначили, що такі обмеження – це "удар по життєвоважливій галузі для Росії".
Санкції проти Росії: останні новини
- Парламентська асамблея Ради Європи 27 січня ухвалила резолюцію з поправками стосовно санкцій проти Росії. Вони стосуються зникнення людей на окупованих територіях Донбасу та Криму.
- Також 27 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Вона зазначила, що "наріжні камені європейського світопорядку не обговорюються".
- Крім того, у Білому домі 25 січня підтвердили, що Штати готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості Росії.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 23 січня заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT через ескалацію Росії. На його думку, світові лідери недооцінюють напруження на українському кордоні.