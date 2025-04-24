24 квітня, 05:02
Нові серії вибухів у Харкові: на місто летять ракети, раніше були "Шахеди"
Росія продовжує комбіновану атаку на Україну, яку розпочала приблизно опівночі 24 квітня. Вкотре за ніч вибухи пролунали у Харкові.
Ближче до 5 ранку міста перебували під атакою крилатих ракет. Раніше росіяни завдавали ударів "Шахедами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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За словами мера Харкова Ігора Терехова, вдруге за ніч місто під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи. Приблизно о 3 ночі він писав про масовану атаку безпілотників на місто.