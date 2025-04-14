Робить кроки назад: що дало Трампу введення тарифів

Торгівельна війна, яку розпочав президент США Дональд Трамп, по суті нічого йому не дала. Він так і не досяг тих результатів, на які розраховував.

Скажімо, повернути підприємства назад до Америки навряд чи вийде – через те, що після виселення мігрантів зросла вартість праці. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук та голова Adventer Group Андрій Длігач.

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Як торгівельні війни обернулися проти Трампа

Як зазначив Андрій Длігач, цілі Трампа залишаються незрозумілими. Ніхто не знає, чого він насправді прагне. І виникає питання: чи сам Трамп знає, чого хоче. Запроваджені нові тарифи не сприяли ані зростанню економіки, ані поверненню виробництв у США.

Заводи зазвичай розміщуються там, де доступні дешеві енергоносії, робоча сила та зручні умови для експорту. З цього списку США можуть запропонувати хіба що дешеву енергію – результат дій адміністрації Трампа в перші місяці його президентства. Однак цього явно недостатньо для масштабної релокації виробництва.

Для перенесення заводів у США потрібен доступ до людського капіталу. Але через жорстку міграційну політику та виселення мігрантів вартість праці зросла. Уже сьогодні десятки заводів не можуть набрати достатню кількість працівників – наслідок рішень, ухвалених ще під час першої каденції Трампа у 2018 році, коли почалася часткова релокація підприємств.

Зверніть увагу! Напруження у торгівлі між США та Китаєм набирає обертів, і через це під ударом опиняються великі американські компанії, які тісно пов'язані з китайським ринком – як-от Apple, Tesla, Boeing, Nike чи Starbucks.

Ще одна проблема – обмежені можливості для експорту. США продають лише близько 20% світового ВВП. Для прикладу, Китай імпортує з Америки всього 14% товарів. Навіть з урахуванням реекспорту через Мексику та В'єтнам ця цифра може сягати 25%, але це все одно далекий від ідеалу показник.

Якщо США розпочали торгівельну війну з іншими країнами, ті у відповідь запроваджують власні тарифи. Це автоматично знижує конкурентоспроможність американських товарів на зовнішніх ринках.

У таких умовах логічніше розміщувати виробництва в країнах, які зберігають нормальні торгівельні відносини зі світом,

– зазначив Длігач.

Розміщення заводів, скажімо, в Індії нині є значно вигіднішим і ефективнішим за виробництво у США. Тож реальна масштабна релокація виглядає малоймовірною.

На думку доктора економічних наук, Сполучені Штати можуть зіткнутися з девальвацією долара. Трамп зробить усе можливе, щоб знецінити державний борг. Але це дуже ризикована стратегія, яка може призвести до відтоку інвестицій із США – від долара до інших валют.