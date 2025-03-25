У Міноборони анонсували нові відстрочки у Резерв+
В оборонному відомстві України анонсували нові відстрочки у застосунку Резерв+.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.
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Нові відстрочки в Резерв+
У вівторок, 25 березня, Катерина Черногоренко анонсувала нові відстрочки у застосунку Резерв+.
Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+. Вже завтра,
– ідеться в дописі заступниці міністра.
Більше деталей посадовиця не надала.
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Нагадаємо, що на початку березня стало відомо, що у застосунку Резерв+ з'явилися зміни в електронних направленнях на військово-лікарську комісію. Однак, вказувалося, що це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.
Так, ці електронні направлення на ВЛК у Резерв+ містять дату прибуття на медогляд.