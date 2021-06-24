Надійшло 3 звернення, – Новіков сказав, хто просив перевірити призначення Вітренка

Питання законності перебування на посаді глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка турбувало низку відомств та осіб. У НАЗК з цього приводу надходило декілька звернень.

Тож вони встановили порушення обмежень. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

Важливо "Нафтогаз" – приватне акціонерне товариство, – у НАЗК пояснили незаконність призначення Вітренка

За його словами, спершу департамент із запобігання конфлікту інтересів моніторив ситуації, що відбуваються. Таких випадків не помітили, однак заявили Вітренка призначили незаконно.

Як наголосив Новіков, у НАЗК загалом надійшли 3 звернення з цього питання:

від члена антикорупційного комітету парламенту Ярослава Юрчишина; Центру протидії корупції; від Ради громадського контролю НАБУ.

Конфлікт інтересів

Остання – єдине представництво партії "Демократична сокира". Як зауважив ведучий, Андрій Коболєв, який має тривалий конфлікт з Вітренком, не приховував, що фінансово підтримують цю партію.

"Можливо, тут і є конфлікт інтересів. Однак цей інститут застосовується щодо суб'єктів декларування або працівників держпідприємств", – сказав Новіков.

Він наголосив, що партія є приватним утворення, тому Закон "Про запобігання корупції не поширює обмеження щодо конфлікту інтересів. І додав, що ці 3 звернення надійшли, коли перевірка вже тривала. Вони не мали значення – вони однаково б констатували цей факт.

НАЗК вимагає звільнити Вітренка: коротко