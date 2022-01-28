Новина про "напад України на бойовиків": держмовник Чорногорії оприлюднив вибачення

28 січня 2022 , 19:09
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Джерело:

посольство України в Чорногорії у твітері

Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за обурливу новину щодо України, яку опублікувала. Мовилося про те, що українські військові нібито атакували так звану республіку луганських терористів.

Посольство України в Чорногорії закликало телерадіокомпанію видалити публікацію. Наголошували на тому, що не варто більше допускати, щоб поширювалась інформація, яка не відповідає офіційній позиції країни. 

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Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому,
– написав мовник.

Вибачення компанія розмістила під публікацією посольства нашої держави.

Що відомо про інцидент

  • У Чорногорії державна телекомпанія RTCG 28 січня опублікувала новину, що нібито українська армія "напала" на бойовиків. Українські дипломати вимагали публічного спростування цієї інформації. Ситуацію назвали потворною.
  • Медійники використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків Олександр Мазейкін. За словами окупанта, під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".
  • RTCG також закидала США та НАТО "підігрівання ситуації в регіоні". Мовляв, Захід перекидає в Україну військових інструкторів та зброю. А офіційний Київ, пишуть чорногорські журналісти, "розмістив половину свого війська на Донбасі".
Автор: Оксана Княжик