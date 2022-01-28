Новина про "напад України на бойовиків": держмовник Чорногорії оприлюднив вибачення
Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за обурливу новину щодо України, яку опублікувала. Мовилося про те, що українські військові нібито атакували так звану республіку луганських терористів.
Посольство України в Чорногорії закликало телерадіокомпанію видалити публікацію. Наголошували на тому, що не варто більше допускати, щоб поширювалась інформація, яка не відповідає офіційній позиції країни.
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Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому,
– написав мовник.
Вибачення компанія розмістила під публікацією посольства нашої держави.
Що відомо про інцидент
- У Чорногорії державна телекомпанія RTCG 28 січня опублікувала новину, що нібито українська армія "напала" на бойовиків. Українські дипломати вимагали публічного спростування цієї інформації. Ситуацію назвали потворною.
- Медійники використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків Олександр Мазейкін. За словами окупанта, під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".
- RTCG також закидала США та НАТО "підігрівання ситуації в регіоні". Мовляв, Захід перекидає в Україну військових інструкторів та зброю. А офіційний Київ, пишуть чорногорські журналісти, "розмістив половину свого війська на Донбасі".