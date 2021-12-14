Вирок Тихановському та запобіжний захід винуватцю ДТП у Луцьку: головні новини 14 грудня

У Білорусі Тихановського засудили до 18 років колонії. Неповнолітньому, який в'їхав в натовп у Луцьку, обрали запобіжний захід. Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну у 2022 році. У зоні ООС застрелився військовий з Дніпропетровщини. Такими були головні новини 14 грудня.

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Вирок Сергію Тихановському

Джерело: Current Time

Білоруський суд виніс вирок у справі Сергія Тихановського. Чоловіка екскандидатки в президенти Світлани Тихановської засудили до 18 років колонії посиленого режиму. Сама Тихановська наголосила, що робитиме все можливе, аби побачитись з чоловіком у новій Білорусі.

Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я намагатимуся робити щось дуже складне, можливо, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі,

– сказала опозиціонерка.

Тихановська розповіла, що продовжить надсилати Сергію малюнки та листівки від дітей. Усі її дії спрямовані лише на один ключовий момент – возз'єднання їхньої родини.

Загалом на судовому засіданні в Гомелі оголосили вироки 6 опозиціонерам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Кого відправили до колонії

Крім Сергія Тихановського, вироки отримали ще 5 людей. Серед них:

Ігор Лосик, медіаконсультант "Радіо Свобода" – 15 років колонії посиленого режиму;

Володимир Циганович, блогер – 15 років колонії посиленого режиму;

Артем Саков, оператор ютуб-каналу "Країна для життя" – 16 років колонії посиленого режиму;

Дмитро Попов, редактор соцмереж "Країна для життя" – 16 років посиленого режиму;

Микола Статкевич, лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії – 14 років ув'язнення.

У чому звинувачують Тихановського

Як повідомили в Слідчому комітеті країни, Тихановського звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу. Серед них:

частина 1 статті 293 (Організація масових заворушень);

частина 3 статті 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі);

частина 2 статті 191 (Перешкоджання роботі ЦВК);

частина 1 статті 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Хто такий Сергій Тихановський Блогер Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували. Тихановський перебуває за ґратами з 29 травня. На опозиціонера повісили адміністративне правопорушення. Тоді участь у виборах взяла дружина опозиціонера – Світлана Тихановська. За даними незалежних екзит-полів, саме вона здобула перемогу.

Запобіжний захід винуватцю ДТП у Луцьку

Джерело: Суспільне

Судді Луцького міськрайонного суду ухвалили рішення про цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці для неповнолітнього керманича, який зчинив ДТП у Луцьку. Водночас у юнака буде можливість відвідувати навчальний заклад – Луцьке вище професійне училище. Слідчі вимагали для 16-річного лучанина домашній арешт із можливістю відвідувати навчання.

Що відомо про ДТП у Луцьку

У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб.

У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима. Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей.

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В якому стані постраждалі

ЗМІ повідомляють, що 39-річна жінка зараз перебуває у тяжкому стані, вона у реанімації після операції. Наразі лікарі не дають прогнозів, чи житиме потерпіла. Також в аварії постраждав 5-річний син жінки. У хлопчика струс мозку та забійна рана голови. Його життю, за словами медиків, загрози немає.

Смерть військового у зоні ООС

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 12 грудня знайшли тіло 26-річного військового. Загиблим виявився уродженець Семенівки, що у Дніпропетровській області. Молодший сержант служив за контрактом.

На місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спеціалізованої прокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу та експерти. Вони попередньо встановили, що старший взводно-опорного пункту покінчив життя самогубством. Чоловік вистрелив собі у голову зі штатної зброї під час несення служби.

Останні випадки самогубств серед правоохоронців та військових

Наприкінці листопада на Волині застрелився молодий патрульний. ЗМІ пишуть, що причиною такого кроку міг стати конфлікт з керівництвом.

Також на Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним з тих, хто вижив у боях під Волновахою.

У Львові 30 жовтня з вікна казарми випав 18-річний солдат-строковик Андрій Дробах. Поліція розслідує трагедію як самогубство.

Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну

Спецпрокуратура проводить розслідування. Окрім самогубства, розглядають й інші версії – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Джерело: 24 канал

Верховна Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році. За відповідне рішення проголосували 318 нардепів. Ініціатором документа виступив президент Володимир Зеленський.

Тож, у 2022 році на території України відбудуться 9 багатонаціональних військових навчань, участь у яких візьмуть десятки тисяч військових НАТО. Витрати на ці заходи становитимуть понад 100 мільйонів гривень.

Які навчання відбудуться у 2022 році

"Об'єднані Зусилля – 2022": лютий – грудень 2022, участь візьмуть 12 500 військових;

"Репід Трайдент – 2022": березень – грудень 2022, 8 500 військових;

"Козак Мейс – 2022": березень – грудень 2022, 5 500 військових;

"Світла лавина – 2022": лютий – грудень, до 1300 бійців;

"Сільвер Сейбер – 2022": 3 етапи, до 5 500 учасників;

"Сі Бриз – 2022": березень – грудень, до 7500 військових;

"Ріверайн – 2022": українсько-румунські навчання, березень – грудень, до 400 вояків;

"Кленова Арка – 2022": березень – грудень, до 3 700 учасників;

"Вікінг – 2022": лютий – грудень, до 200 вояків.

Таку законодавчу ініціативу народні обранці розглядають щороку.

Згідно з пояснювальною запискою, для фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році, передбачено 106,5 мільйона гривень (з яких трохи більше за 52 мільйони гривень – на території України).

Ці кошти планується виділити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" за напрямами:

підготовка військ,

проведення операцій та міжнародних навчань,

закупівля пально-мастильних матеріалів та Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

В Україну суне справжня холодна зима

Джерело: фейсбук Віталія Постриганя

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявив, що арктичне повітря накриє Україну 19 грудня – у День святого Миколая. Саме тоді температура повітря опуститься до -12 градусів. Наразі на українців чекає "найтемніший" тиждень року.

Уже 19 грудня, в неділю, прогнозуємо ультраполярне вторгнення арктичного повітря. Температура впродовж доби становитиме від 0 до -5 градусів,

– сказав синоптик.

Упродовж 22 – 25 грудня температура вночі становитиме 10 – 12 градусів морозу, а вдень 3 – 8 градусів морозу. Температурний фон становитиме -5...-7 градусів, що на 3 – 4 градуси холодніше, аніж зазвичай.

Постригань попередив, що такі погодні умови ускладнюватимуть рух транспорту. Тому комунальним та дорожнім службам слід готуватися до обробляння доріг та тротуарів протиожеледними сумішами.

Якою буде погода 15 грудня

Погода в Україні у середу, 15 грудня, буде похмурою та сірою. На Сході Україні нарешті падатиме сніг. Щоправда, через "плюсові" температури він буде швидко танути. Найтепліше, як завжди, буде на Півдні. У Криму прогнозують до +5...+7 градусів.

Яка ситуація у регіонах

Західні області нарешті припинить засипати снігом, але погода загалом буде похмурою та сірою. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси. На Сході буде дещо тепліше – +2…+4 градуси. Там прогнозують мокрий сніг.

нарешті припинить засипати снігом, але погода загалом буде похмурою та сірою. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси. буде дещо тепліше – +2…+4 градуси. Там прогнозують мокрий сніг. На Півночі температура опуститься до -1...+1 градуса вдень. Протягом усього дня погода буде похмурою. На Півдні сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.

температура опуститься до -1...+1 градуса вдень. Протягом усього дня погода буде похмурою. сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Весь день у Києві буде хмарним, але серйозних опадів не прогнозують. Температура повітря буде на рівні 0...+2 градуси.

В Україні випав перший сніг: дивіться відео