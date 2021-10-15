Засідання РНБО у Києві, 4 області "почервоніли": головні новини 15 жовтня

У Києві провели засідання РНБО: мовилося про обороноздатність і безпеку України. У 4 областях України з 18 жовтня посилять карантин. Віктор Ляшко розповів, що список професій для обов'язкової вакцинації збільшать. Самопочуття Міхеіл Саакашвілі погіршилося. Туніс скасовує 7-денний карантин для вакцинованих туристів. Такими були головні новини України і світу за 15 жовтня.

Головні новини України та світу за п'ятницю 15 жовтня:

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Засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Засідання РНБО відбулося з ініціативи президента Володимира Зеленського. На порядку денному була низка важливих питань.

Про що мовилося під засідання РНБО

Ухвалили План оборони України. Данілов наголосив, що це – величезний документ. Робота над ним тривала 2 роки. За словами секретаря РНБО, документ чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є постали перед Україною.

наголосив, що це – величезний документ. Робота над ним тривала 2 роки. За словами секретаря РНБО, документ чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є постали перед Україною. Затвердили стратегію біобезпеки і біологічного захисту. Данілов зауважив, що це допоможе різним органам влади відпрацьовували виклики, які постають перед державою. Мовиться не лише про коронавірус, але й про інші інфекційні хвороби.

Данілов зауважив, що це допоможе різним органам влади відпрацьовували виклики, які постають перед державою. Мовиться не лише про коронавірус, але й про інші інфекційні хвороби. Обговорили стратегію інформаційної безпеки. Її представив Олександр Ткаченко . За словами Данілова, цей документ є необхідним під час гібридної війни, яку веде Росія. Країна-агресорка використовує ЗМІ для впливу на Україну та інших людей.

Її представив Олександр Ткаченко За словами Данілова, цей документ є необхідним під час гібридної війни, яку веде Росія. Країна-агресорка використовує ЗМІ для впливу на Україну та інших людей. Запровадили санкції проти 237 людей через вибори у Держдуму Росії. Їх країна-агресорка провела на території тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

через вибори у Держдуму Росії. Їх країна-агресорка провела на території тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Ухвалили рішення щодо Mere. Російській мережі супермаркетів заборонили працювати на території України. Данілов зауважив, що наразі є лише один супермакет – у Білій Церкві. Його діяльність Данілов описав як "щось там пораються".

Брифінг РНБО за результатами засідання дивіться відео

Ще 4 області потрапили у червону зону

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Через погіршення епідеміологічної ситуації відразу в 4 областях посилять карантин. З 18 жовтня у червоній зоні опиняться такі області:

Запорізька;

Одеська;

Донецька;

Дніпропетровська.

Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Епідеміологічна ситуація в Україні

Упродовж доби 14 жовтня в Україні виявили 13 624 нових заражених.

На жаль, з життя пішли 202 інфікованих.

Госпіталізували – 4 947 інфікованих.

Окрім того, за добу вакцинували 34 897 людей.

Наразі у червоній зоні вже перебуває Херсонська область . Водночас карантинні обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи за умови, що 100% відвідувачів матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації.

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Заява Ляшка про обов'язкову вакцинацію

Джерело: "Радіо Свобода"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні вже найближчим часом розширять перелік професій, представники яких мають бути вакцинованими.

Це може відбутися упродовж наступних 10 днів.

Я думаю, тиждень – 10 днів і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін'юсті і опублікований в офіційному віснику,

– заявив Ляшко.

До переліку увійдуть:

працівники органів місцевого самоврядування;

співробітники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ.

Стан Саакашвілі погіршився

Джерело: "Грузия онлайн"

Політикиня з "Єдиного національного руху" Анна Цітлідзе заявила, що самопочуття Саакашвілі погіршилося. Зокрема, політику важко пересуватися.

Він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися,

– заявила Цітлідзе.

За словами політикині, Саакашвілі не дав їй багато говорити про його здоров'я. Він переконаний, що наразі важливо рятувати країну. Окрім того, політик очікує, що його лікарю дадуть право якось увійти до нього.

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Туніс знімає карантин для туристів

Джерело: Travel Weekly

Відтепер усі вакциновані туристи після прибуття до Тунісу зможуть уникнути 7-денного карантину. Окрім того, обов'язковий ПЛР-тест для дітей віком до 12 років.

Якщо ж турист не отримав вакцину від коронавірусу, то буде змушений провести на карантині тиждень. Виняток – ті, хто замовив у туроператора інклюзивний відпочинок звільняються від карантину.

Водночас обов'язковою для всіх вимогою залишається наявність негативного ПЛР-тесту з QR-кодом.