У Києві засяяла головна ялинка країни, Омікрон – вже в Україні: головні новини 18 грудня

Напередодні Дня святого Миколая у Києві запалили головну ялинку країни. В Україні виявили першого інфікованого Омікроном. Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною. На Донбасі загинув герой Станіслав Запорожець. На свята в Україні посилять карантин. Такими були головні новини 18 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Казка на Софійській площі у Києві

Джерело: 24 канал

У Києві напередодні Дня святого Миколая українцям подарували справжнє диво: запалили головну ялинку країни. Штучну красуню прикрасили гірляндами, які сяють білим, помаранчевим, жовтим, червоним та холодним блиском.

Окрім того, на ялинці – понад 20 тисяч іграшок. Вони створюють ілюзію, наче деревце всипали бісером.

Загалом 31-метрова ялинка коштувала Києву 9 мільйонів гривень. Їх надали спонсори.

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Перший заражений омікроном в Україні

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в Україні 18 грудня виявили першого зараженого Омікроном. Відповідні дані надав Центр громадського здоров'я.

Інфікованого виявили шляхом секвенування. Відомо, що заражений прибув з ОАЕ. Там він контактував з зараженим коронавірусом.

Глава МОЗ закликав українців уникати поїздок у країни світу, де циркуляція штаму Омікрон домінує.

Чоловіка вже виписали з лікарні

Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак наголосив: штам діагностували вже після того, як чоловіка виписали з лікарні.

Заражений Омікроном цьогоріч вже хворів на коронавірус.

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Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною

Джерело: Medium

У дослідженні DFRLab мовиться, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать дані супутників, а також – інформація з соцмереж.

Від початку грудня зафіксували, що підрозділи Центрального військового округу "продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону".

Також нещодавно зауважили переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська. До українського кордону – приблизно 100 кілометрів.

Враховуючи велику кількість техніки біля кордону з Україною та невеликий розмір відомих таборів, існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях,

– мовиться у повідомленні.



Знімки з супутника свідчать про збільшення російських військ / Колаж DFRLab

Загалом нову хвилю активності зафіксували поблизу:

Курська;

Брянська;

Валуйків;

Клєтні.

У Брянській області помітили броньовані потяги, які рухалися до Клинців.

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Загинув Станіслав Запорожець

Джерело: фейсбук "Повернись живим"

На Донбасі 16 грудня загинув військовий Станіслав Запорожець. Він воював у лавах 74 окремого розвідувального батальйону.

Героя вбив ворожий снайпер.

Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30. Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба фонду "Повернись живим" зауважила, що, як справжній розвідник, Запорожець залишив на загал небагато: два фото й порожній профіль в соцмережах.



Станіслав Запорожець / 24 канал

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На різдвяні свята МОЗ посилює вимоги карантину

Джерело: телеграм Михайла Радуцького

МОЗ на новорічні та різдвяні свята посилить карантинні обмеження. Зокрема, через штам Омікрон, який стрімко поширюється у світі.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, що Україні доведеться пережити ще одну хвилю епідемії COVID-19. Наскільки вона буде потужною, залежить від українців. Зокрема, від темпів вакцинації.

МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно,

– заявив Радуцький.

Головне про посилення карантину