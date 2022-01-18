Блінкен їде в Україну, Росія нібито евакуює з Києва дипломатів: головні новини 18 січня

Держсекретар США Ентоні Блінкен їде з візитом в Україну. Росія, ймовірно, евакуює з України своїх дипломатів. Ціни на нафту сягнули максимальної позначки з 2014 року. Нурсултан Назарбаєв вперше від початку протестів у Казахстані з'явився на публіці. Філарет намагається через суд скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату. Такими були головні новини 18 січня.

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Блінкен їде в Україну

Джерело: 24 канал

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає з візитом до України. Він прибуде 19 січня та зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Мають обговорити дії для стримування Росії від подальшої агресії. Зокрема:

заходи практичної підтримки України з боку США,

дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Блінкен поговорив з Лавровим

Напередодні візиту в Україну американський чиновник поговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він зазначив, що питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Зокрема, України.

Крім того, держсекретар вкотре наголосив, що США віддано підтримують територіальну цілісність нашої держави.

Згодом стало відомо, що Блінкен з Лавровим зустрінуться у Женеві 21 січня.

Попередній візит Блінкена

Держсекретар уже був з офіційним візитом в Україні у травні 2021 року. Він приїжджав до Києва разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд.

Тоді говорили про реформи та російську агресію. Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Ймовірна евакуація російських дипломатів

Джерело: The New York Times

В американських ЗМІ з'явилась інформація, що Росія вивозить своїх дипломатів з України. Загалом українську територію нібито залишили 30 сімей. Евакуація буцімто відбулась 5 січня.

Як пише видання, високопоставлений український чиновник з органів безпеки розповів, що діти та дружини дипломатів в автобусах вирушили до Москви. Крім того, у 2 консульствах дипломатам теж сказали підготуватись до виїзду.

Росія заперечує

Російське міністерство закордонних справ одразу після публікації NYT спростувало цю інформацію. Москва переконує, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

Ціни на нафту сягнули максимуму з 2014 року

Розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. МЗС Росії традиційно називало публікації про загрозу нападу "дезінформацією".

Джерело: Інтерфакс – Україна

Ціни на нафту стрімко ростуть. Зокрема, Brent торгується вище 87 доларів за барель. Це максимальний показник з жовтня 2014 року.

Стрибок цін

За підсумками торгів 17 січня контракти подорожчали на 0,4 долара (0,46%) – до 86,48 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий становить 84,92 долара за барель, що на 1,1 долара (1,32%) вище за підсумкове значення сесії 14 січня.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent зранку 18 січня становила 87,3 долара за барель.

Яка причина здорожчання

На нафту вплинув удар безпілотників по території Об'єднаних Арабських Еміратів, внаслідок якого загинуло троє людей – громадяни Індії та Пакистану.

Влада ОАЕ звинуватила в атаці єменських повстанців-хуситів. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у відповідь оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену – Сани.

Назарбаєв вперше від початку протестів з'явився на публіці

Джерело: звернення Назарбаєва

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше з початку протестів виступив з публічним зверненням. Політик підтвердив, що тепер вся повнота влади перебуває в руках Касима-Жомарта Токаєву.

Назарбаєв виступив казахською та російською мовами. Він переконував, нібито не покидав країну, а весь час був у Нур-Султані.

Також політик стверджував, мовляв, протистояння політичних еліт в країні немає – нібито це лише чутки.

Дивіться відеозвернення Назарбаєва:

Що цьому передувало

На початку січня у Казахстані спалахнули масштабні протести.

Після цього Токаєв відправив у відставку з посади голови Ради безпеки Казахстану Назарбаєва. Він повністю перебрав на себе його повноваження.

Речник Назарбаєва стверджував, що експрезидент сам пішов з посади голови Радбезу.

З цього часу Назарбаєва не бачили на публіці. Висували гіпотези, що політик або покинув країну, або вже мертвий.

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Філарет намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Джерело: ОАСК

Патріарх Філарет подав судовий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить суд скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату). Філарет хоче зобов'язати до цього рішення Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

Тепер суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

Важливо! У 2018 році відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков. Саме на ньому ухвалили рішення створити Православну церкву України. Її настоятелем став митрополит Епіфаній.

Філарет вже не вперше намагається відновити УПЦ КП. Верховний Суд вже реагував на такі спроби. У червні 2021 року ухвалили рішення, що Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному соборі УПЦ КП була ліквідована законно.