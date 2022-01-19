Суд над Порошенком і візит Блінкена: головні новини 19 січня

Суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку. Україну відвідав держсекретар США. Зеленський виступив зі зверненням до народу. Влада скоротила термін дії сертифікатів вакцинації. Президент Туреччини запросив Путіна й Зеленського на переговори. Українці святкують Водохреще. Такими були головні новини 19 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Запобіжний захід для Порошенка

Джерело: 24 канал

П'ятому президенту Петру Порошенку 19 січня у Печерському суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Особисте зобов'язання передбачає певні обмеження. Зокрема:

Порошенко повинен здати усі свої паспорти і не покидати Україну;

політик має прибувати на першу вимогу слідчих або повідомляти про відсутність з вагомих причин;

п'ятий президент не може покидати межі Києва та Київської Області;

Порошенко також повинен повідомляти про зміну місця проживання.

Якщо ці правила він порушить, то запобіжний захід можуть змінити на більш жорсткий. Діятимуть ці зобов'язання до 19 березня 2022 року. Водночас адвокат політика Ілля Новіков зазначив, що це рішення оскаржуватимуть. До того ж, Печерський районний суд Києва арештував майно Петра та Марини Порошенко.

Реакція Офісу Президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи події щодо суду над Порошенком, заявив, що давати політичну оцінку юридичним процедурам немає сенсу.

За його словами, є цілком конкретне рішення судді, яке жорстко закріплює конкретний процесуальний статус Порошенка.

Подоляк також звернув увагу на те, що для суду було достатньо доказів, щоб далі просувати "вугільну справу". Таким чином вона відповідними кроками дійде до підсумкової юридичної оцінки дій усіх фігурантів. В цьому випадку Порошенку не допоможе його статус п'ятого президента.

Візит держсекретаря США в Україну

Порошенка підозрюють у держзраді у справі закупівлі вугілля з окупованих територій. Йому оголосили підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму. За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді у 2014 та 2015 роках Порошенко зловживав своїм становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки до України. Натомість на вимогу російського керівництва Порошенко міг підписати угоду з бойовиками на Донбасі про торгівлю з ними.

Джерело: 24 канал

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув з візитом в Україну. Чиновник зустрівся з українською владою. Приїзд став доволі несподіваним, оскільки оголосили про нього лише напередодні, 18 січня.

Під час візиту Блінкен зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Голова Держдепу США сказав, що саме Джо Байден попросив його приїхати до України.

Зокрема, він назвав 3 причини свого перебування в Україні:

Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією. А також проконсультуватися щодо наступних кроків.

Блінкен вкотре підкреслив, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди,

– наголосив він.

Про що говорив Блінкен із Зеленським: дивіться відео

Важливі заяви Блінкена

Під час візиту до України держсекретар США також зробив низку важливих заяв. Зокрема, редставник Білого дому закликав очільника Кремля обрати "мирний шлях" та уникнути ескалації конфлікту з Україною.

Він сподівається, що загрозу на кордоні Росії та України вдасться вирішити дипломатичним шляхом. Однак повномасштабне вторгнення залежить виключно від Володимира Путіна.

Голова Держдепу також запевнив, що Україна не залишиться сама у разі повномасштабного вторгнення Кремля. За його словами, сила України, США та ЄС залежить від єдності, а мета Росії – створити розкол між країнами.

Ентоні Блінкен закликав українців працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни. Він твердо переконаний, що нам потрібно спільно пртидіяти російській загрозі.

Звернення президента

20 січня Блінкен відвідає Берлін. Там він зустрінеться з очільниками МЗС країн "трансатлантичної четвірки, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія. Також 21 січня Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Політик закличе російську сторону до деескалації.

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський ввечері 19 січня звернувся до українців на тлі загрози з боку Росії. Глава держави закликав думати тверезо та відрізняти фейки від фактів. Він учергове нагадав українцям, що війна на Донбасі триває вже восьмий рік.

Зеленський наголосив, що зараз активно нападають "не на нашу землю, а на наші нерви, щоб у нас було постійне відчуття тривоги". І ці напади мають на меті послабити Україну, щоб примусити її до поступок.

Зараз єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни, ми будемо піддаватися їй: знімати з рахунків гроші, розбирати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки і страшилки. Всім нашим громадянам потрібно видихнути,

– закликав президент.

Зеленський також попросив українців не скуповувати гречку, а журналістів – бути засобами інформації, а не масової істерії.



Президент звернувся до українців: дивіться відео

Скорочення терміну дії сертифікатів вакцинації

Джерело: 24 канал

Кабмін 19 січня вирішив скоротити терміни сертифіката про вакцинацію до 270 днів. Раніше вони були дійсними рік, тобто 365 днів.

Це означає, що тепер сертифікати про вакцинацію діятимуть 9 місяців. Якщо людина зробить щеплення бустерною дозою, то дію документа продовжать на такий самий період.

Раніше в уряді теж говорили, що бустерна доза вакцини буде продовжувати термін дії COVID-сертифіката, але тоді не уточняли, на який період.

За інформацією на 16 січня, бустерну дозу вже зробили близько 100 тисяч українців. До речі, у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Україна також планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів. Для вакцинованих українців це означатиме вільні та зручні подорожі без ПЛР-тестів та самоізоляції.Сертифікат про введення бустерної дози з'явиться у Дії наприкінці січня.

Водночас у МОЗ вкотре наголошують, що вакцинуватися важливо. Адже коронавірус знову набирає обертів. За 18 січня в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 422 дітей та 464 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість одужали – 5 413 пацієнтів.

Ердоган запросив Путіна й Зеленського на переговори

Джерело: Haber Turk

Президент Туреччини Реджеп Ердоган учергове наголосив, що готовий доєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі. Він запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна провести зустріч у Туреччині.

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Як заявив речник турецького президента Ібрагім Калін, наслідки військової агресії Росії проти України будуть дуже масштабними. Саме тому держава "готова зіграти будь-яку роль" у вирішенні проблеми.

Прессекретар зазначив, що Анкара уважно стежить за можливою ескалацією Росії біля кордонів України. Він наголосив, що вони підтримують незалежність та територіальну цілісність нашої країни. Водночас проблема виходить за межі напруги лише між Україною та Росією.

У Росії не забарились із відповіддю на таку пропозицію. Позицію Кремля озвучив Дмитро Пєсков, прессекретар російського президента.Відтак Пєсков намагався переконати, що Москва вітає зусилля будь-яких країн, якщо вони спрямовані на врегулювання ситуації в Україні. Він наголосив, що у цьому контексті "місце для переговорів – другорядне". Мовляв, справжня проблема пов'язана з реалізацією українською владою Мінських угод.

Якщо Туреччина може вплинути на Київ й спонукати на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати,

– зухвало заявив речник Путіна.

Водохреще в Україні

Президент Туреччини Реджен Ердоган найближчим часом приїде в Україну. Він має зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським, але паралельно підтримуватиме контакт з російською стороною.

Джерело: 24 канал

Традиційно Водохреще відзначають 19 січня, освячуючи водойми та річки, а також пірнаючи в ополонку. Воно є третім і завершальним великим святом різдвяно-новорічного циклу.

До теми Водохреще-2022: історія, традиції святкування та найрозповсюдженіші міфи

Щороку українці не втомлюються оприлюднювати фото із купань на Водохреще. У ПЦУ розвінчали найпопулярніші міфи щодо такої забави. Церква закликає українців не вважати пірнання у крижану воду чимось пов'язаним із святкуванням Хрещення Господнього.

У ПЦУ наголосили, що купання на Водохреще аж ніяк не змиває усі гріхи.



Основне, що треба знати про міфи на Водохреще / Фото 24 каналу

Водночас в екстремальному купанні брали участь люди ледь не у всіх куточках України. Зокрема, у Львові святкові купання відбулись у парку "Горіховий гай". Тут чергували 5 рятувальників.

Багато киян прийшли на міські пляжі, аби скупатися у крижаній воді. Найбільший ажіотаж помітили у Гідропарку. Там комунальники розчистили берег від льоду, щоб охочі пірнути в ополонку могли без перешкод зайти в Дніпро. Загалом у столиці облаштували 15 локацій для зимових купань.

На міських пляжах Одеси ще опівночі 19 січня розпочалися масові купання. Сотні людей вирішили скупатися на Водохреще. Одеситів не зупинила ні зимова прохолода, ні відсутність прожекторів для освітлення пляжів. Рятівники підсвічували узбережжя "Золотого берега" ручними ліхтарями.

Купання на Водохреще цьогоріч: дивіться, як це було / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вам треба дізнатися про небезпеки на Донбасі на Водохреще: дивіться відео