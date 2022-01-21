Зеленський припустив спробу вторгнення у Харків: головне з новин 21 січня
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати вторгнутись у Харків під приводом "захисту російськомовного населення". США вимагають конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським. СБУ з'ясувала, що за хвилею фейкових мінувань в Україні стоїть Росія. ЗМІ пишуть, що Штати знову розглядають евакуацію сімей дипломатів. Такими були головні новини 21 січня.
Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 21 січня:
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Зеленський: Росія може спробувати вторгнутись у Харків
Джерело: The Washington Post
Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати вторгнутись у Харків під приводом "захисту російськомовного населення". З його слів, це стане початком великомасштабної війни.
У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією, це буде початком великомасштабної війни,
– сказав глава держави.
Своєю чергою речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Володимир Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій. Він навів приклад, розмірковуючи про ескалацію.
Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров
Прессекретар очільника держави переконаний, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Сергій Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.
Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,
– додав речник президента.
США хочуть конфіскувати майно, пов'язане з Коломойським
Джерело: Мін'юст США
Мін'юст США вимагає конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Активи слід арештувати через порушення закону про відмивання грошей.
Понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості в Далласі. Вона утримувалася та покращувалася завдяки розкраданню та шахрайству з "Приватбанком" в Україні. Ці гроші підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей,
– наголосили у відомстві.
У позовах мовиться про те, що Коломойський та Боголюбов відмивали незаконні гроші за допомогою багатьох банків. Лише після того олігархи перевели їх у Сполучені Штати. Рішення щодо цього розглядатиме Окружний суд Південного округу Флориди
Коломойський скупив нерухомість у США за гроші українців
- За даними слідства, американці Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Маямі.
- Вони створили мережу компаній Optima для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей.
- Громадяни США придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.
- Кілька структур Optima використали прибуток від нерухомості CompuCom у Далласі, яку купили за привласнені гроші, для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers.
- У 2019 році ці будівлі продали. Виручені 6 мільйонів доларів досі належать спеціально створеній компанії 87STE LLC.
Міністерство юстиції Сполучених Штатів хоче анулювати договір про довірче управління та пов'язаний з ним договір купівлі – продажу.
Росія стоїть за хвилею фейкових мінувань в Україні
Джерело: СБУ
СБУ з'ясувала, що російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Україні, вдаючись до фейкових повідомлень про замінування будівель. Це один з елементів гібридної війни.
Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось,
– вказали у Службі безпеки.
Загалом з початку 2021 року правоохоронці встановили 313 осіб, які брехали про замінування. Мета Росії – створити умови додаткового тиску, посіяти тривогу та паніку в суспільстві.
Кого залучають до надсилання фейкових повідомлень
За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців. Ті діють з хуліганських мотивів чи заради розваги й не усвідомлюють усі можливі наслідки.
Більшість повідомлень надсилають користувачі інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованому Донбасі. Вони користуються спеціальним програмним забезпеченням і вважають, що воно гарантує їм анонімність.
До речі, Служба безпеки України відстежує фейкові повідомлення разом з іноземними партнерами.
Що загрожує за неправдиве повідомлення про мінування:
- стаття про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає ув'язнення від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – від 4 до 8 років;
- стаття про загрозу вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей. Санкція передбачає тюремне ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів
Джерело: Bloomberg
ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України.
За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї можуть повернути на батьківщину – до США.
Таким чином Білий дім посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Однак евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки.
Можлива евакуація американських сімей з України: коротко
- Раніше про таку можливість повідомляв американський телеканал CNN. Нібито такі варіанти розглядають в Державному департаменті. Передусім забиратимуть дипломатів.
- Проте у посольстві Сполучених Штатів зазначили, що мовиться про "звичайне планування". Відповідні кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.
До слова NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує
Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО
Джерело: Урядовий портал
Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що НАТО запросило Україну взяти участь у розробці Стратегічної концепції Альянсу.
Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО,
– сказала вона.
Віцепрем'єрка сподівається, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах між Україною та НАТО. Київ хотів би бачити, як у блоці дотримуються політики "відкритих дверей".Важливо! Україна має подати свої пропозиції, основою яких стане досвід України у боротьбі з російською агресією.