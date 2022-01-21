Зеленський припустив спробу вторгнення у Харків: головне з новин 21 січня

21 січня 2022 , 20:30
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати вторгнутись у Харків під приводом "захисту російськомовного населення". США вимагають конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським. СБУ з'ясувала, що за хвилею фейкових мінувань в Україні стоїть Росія. ЗМІ пишуть, що Штати знову розглядають евакуацію сімей дипломатів. Такими були головні новини 21 січня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 21 січня:

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Зеленський: Росія може спробувати вторгнутись у Харків

Джерело: The Washington Post

Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати вторгнутись у Харків під приводом "захисту російськомовного населення". З його слів, це стане початком великомасштабної війни.

У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією, це буде початком великомасштабної війни,
– сказав глава держави.

Своєю чергою речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Володимир Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій. Він навів приклад, розмірковуючи про ескалацію.

Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров

Прессекретар очільника держави переконаний, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Сергій Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.

Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,
– додав речник президента.

Зверніть увагу! Харківський міський голова Ігор Терехов закликав місцевих мешканців не панікувати. Мер пояснив, що у влади є чітка "дорожня карта" дій.

США хочуть конфіскувати майно, пов'язане з Коломойським

Джерело: Мін'юст США

Мін'юст США вимагає конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Активи слід арештувати через порушення закону про відмивання грошей.

Понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості в Далласі. Вона утримувалася та покращувалася завдяки розкраданню та шахрайству з "Приватбанком" в Україні. Ці гроші підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей,
– наголосили у відомстві.

У позовах мовиться про те, що Коломойський та Боголюбов відмивали незаконні гроші за допомогою багатьох банків. Лише після того олігархи перевели їх у Сполучені Штати. Рішення щодо цього розглядатиме Окружний суд Південного округу Флориди

Коломойський скупив нерухомість у США за гроші українців

  • За даними слідства, американці Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Маямі.
  • Вони створили мережу компаній Optima для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей.
  • Громадяни США придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.
  • Кілька структур Optima використали прибуток від нерухомості CompuCom у Далласі, яку купили за привласнені гроші, для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers.
  • У 2019 році ці будівлі продали. Виручені 6 мільйонів доларів досі належать спеціально створеній компанії 87STE LLC.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів хоче анулювати договір про довірче управління та пов'язаний з ним договір купівлі – продажу.

Росія стоїть за хвилею фейкових мінувань в Україні

Джерело: СБУ

СБУ з'ясувала, що російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Україні, вдаючись до фейкових повідомлень про замінування будівель. Це один з елементів гібридної війни.

Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось,
– вказали у Службі безпеки.

Загалом з початку 2021 року правоохоронці встановили 313 осіб, які брехали про замінування. Мета Росії – створити умови додаткового тиску, посіяти тривогу та паніку в суспільстві.

Кого залучають до надсилання фейкових повідомлень

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців. Ті діють з хуліганських мотивів чи заради розваги й не усвідомлюють усі можливі наслідки.

Більшість повідомлень надсилають користувачі інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованому Донбасі. Вони користуються спеціальним програмним забезпеченням і вважають, що воно гарантує їм анонімність.

До речі, Служба безпеки України відстежує фейкові повідомлення разом з іноземними партнерами.

Що загрожує за неправдиве повідомлення про мінування:

  • стаття про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає ув'язнення від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – від 4 до 8 років;
  • стаття про загрозу вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей. Санкція передбачає тюремне ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів

Джерело: Bloomberg

ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України.

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї можуть повернути на батьківщину – до США.

Таким чином Білий дім посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Однак евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки.

Можлива евакуація американських сімей з України: коротко

  • Раніше про таку можливість повідомляв американський телеканал CNN. Нібито такі варіанти розглядають в Державному департаменті. Передусім забиратимуть дипломатів.
  • Проте у посольстві Сполучених Штатів зазначили, що мовиться про "звичайне планування". Відповідні кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.

До слова NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО

Джерело: Урядовий портал 

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що НАТО запросило Україну взяти участь у розробці Стратегічної концепції Альянсу.

Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО,
– сказала вона.

Віцепрем'єрка сподівається, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах між Україною та НАТО. Київ хотів би бачити, як у блоці дотримуються політики "відкритих дверей".

Важливо! Україна має подати свої пропозиції, основою яких стане досвід України у боротьбі з російською агресією.
Автор: Олег Васьків