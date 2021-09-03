Чутки про локдаун в Києві та Семенченко під вартою: головні новини 3 вересня

У ЗМІ заговорили про можливий локдаун в Києві уже 15 серпня. Суд залишив Семенченка під вартою. У "Слузі Народу" анонсували з'їзд партії. Росія проведе масштабні військові навчання в Білорусі. Такими були головні новини 3 вересня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 3 вересня.

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Локдаун в Києві

Джерело: УНН

З посиланням на власні джерела у ЗМІ повідомили, що в столиці запровадять жорсткі карантинні обмеження вже з 15 вересня.

За цими даними, кафе, ресторани, клуби та салони краси припинять свою роботу, а також буде обмежена робота метро.

Однак у Держпродспоживслужбі переконують, що причин для локдауну немає, бо ситуація під контролем. Голова служби Олег Рубан пояснив, що кількість хворих у столиці зросла через повернення людей з канікул та відпусток.

Семенченка залишили під вартою

За добу 2 вересня в Україні виявили майже 2 700 випадків коронавірусу. З них у Києві – 371, що є найбільшим показником серед міст та областей України.

Джерело: Київський апеляційний суд

Терміни запобіжного заходу спливають

3 вересня Київський апеляційний суд розглянув скаргу Семена Семенченка про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Однак судді не задовольнили апеляції екснардепа та залишили його в СІЗО, де він має перебувати до 11 вересня включно.

Розгляд скарги Семенченка розпочали ще 1 вересня, однак йому стало погано в залі суду й довелося викликати швидку. Медики наполягали на госпіталізації, але екснардеп відмовився.

Коротко про справу Семенченка:

У березні 2021 року в СБУ заявили про припинення діяльності "приватної військової компанії", засновниками якої є Семен Семенченко та Євген Шевченко.

24 березня їм обом оголосили про підозру в організації незаконної схеми з вивезення військових запчастин з Росії. Через 2 дні Семенченка взяли під варту.

У липні 2021 року Семенченку оголосили нову підозру в справі про незаконне зберігання зброї та боєприпасів за змовою групи осіб.

26 липня екскомандиру батальйону "Донбас" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2021 року включно.

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З'їзд "Слуги Народу"

Джерело: "Інтерфакс"

Причина з'їзду – довибори

Партія "Слуга Народу" в першій половині вересня збереться на з'їзд. Причиною цього називають довибори у Верховну раду на округах №184 та №197, адже партія має висунути своїх кандидатів.

Окрім того, члени "СН" планують на з'їзді організувати засідання політради та ради регіонів через низку робочих питань. Зокрема це стосується довиборів членів політради, призначення додаткових заступників та інші питання щодо розвитку партії.

Коротко про довибори у Верховну Раду

Проміжні вибори до Верховної Ради України заплановані на 31 жовтня 2021 року на двох виборчих округах – №184 у Херсонській області та №197 у Черкаській.

Причиною довиборів стало те, що депутат від округу №197 Олександр Скічко став очільником Черкаської ОДА, а депутат від округу №184 Ігор Колихаєв – мером Херсону.

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Російські навчання в Білорусі

Джерело: "Интерфакс"

Масштаби навчань

10 вересня у Росії розпочнуться військові навчання "Захід-2021" під час яких частину військ відправлять на територію Білорусі.

За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, участь його країни у російських навчаннях є важливою, бо "доведеться воювати разом".

Загалом на територію Білорусі Росія відправить понад 13 000 людей та 2 500 військових, 30 літаків та гелікоптерів та близько 350 одиниць бойової техніки.

Під час навчань можливі провокації

Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 200 тисяч людей. У сусідніх країн це викликає занепокоєння. і мова йде не лише про Україну.

У Литві вважають, що цими навчаннями Росія демонструє свою готовність до повномасштабного військового конфлікту, а Польща уже готова до російських провокацій з території Білорусі.

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Коротко про "Захід-2021"