Наступ Росії на Бахмут зупинився: розвідка Британії повідомила, куди ворог змістив акцент

Штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився. Тепер окупанти, швидше за все, зосередяться на інших цілях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня. У розвідці пов'язують зупинку наступу зі значним виснаженням російських сил.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Росія, ймовірно, змістила оперативний фокус на Авдіївку

Водночас в розвідці Британії стверджуються, що Україна також зазнала втрат під час оборони міста.

Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера", яка надає війська в цьому секторі,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

"Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів її спроб провести загальний наступ з січня 2023 року", – повідомили в Міноборони.

Залужний заявив про стабілізацію ситуації під Бахмутом