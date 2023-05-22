Що відбувається у Бєлгородській області: політтехнолог проаналізував можливі версії

У Бєлгородській області неспокійно. У ГУР МО заявили про проведення операції легіоном "Свобода Росії" та Російським добровольчим корпусом з метою створення "смуги безпеки".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, росіяни можуть обернути ситуацію всередині своєї країни проти України.

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Свої проти своїх же

Борис Тизенгаузен наголосив, що наразі існує декілька версій подій. Зокрема, одна із офіційних звучить із вуст Іллі Пономарьова – колишнього депутата Держдуми. Водночас звідусіль линуть заяви про те, що на Бєлгородщині спокійно, а вся інформація – фейки.

Втім, у прикордонній області Росії дійсно звучить сирена, чути вибухи та літають безпілотники, тож все, що відбувається там – правда.

Не виключаю, що це варіант інформаційно-психологічної операції з боку поки не зрозумілих для мене структур,

– пояснив він.

Ймовірно, це такий бумеранг Владіміру Путіну за його висловлювання про шахтарів, які раптово купили танки в магазинах і почали воювати. Тепер же у лавах легіону "Свобода Росії" виключно російські військовополонені та військові, які перейшли на бік України, тобто виключно вихідці з Росії.

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Що проґавила Росія

Політтехнолог зазначив, що вірогідність того, що події у Бєлгороді є спланованими самими росіянами є маленькою.

По-перше, така акція завдає удару по репутації російської армії та спецслужб, бо кордон дірявий. По-друге, у дусі росіян завершити схожу операцію жертвами серед мирного населення,

– наголосив він.

Втім, росіянам не варто розслаблятися, бо біда до них може прийти доволі швидко й з великою кількістю жертв серед мирного населення.

"Нам не шкода. Стільки біди, скільки вони нам зробили – тепер сьорбніть і ви!" – додав Тизенгаузен.

Українці сповна настраждалися від росіян, тож співчуття до цього кривавого народу зайві.

Чим події у Росії небезпечні для України

Борис Тизенгаузен розказав, що ситуація у Бєлгороді – це ще й удар по престижу та ФСБшниках, які повинні здійснювати контроль за кордоном .

Йде конфронтація одних силовиків із іншими, щоб дискредитувати один одного або щоб використати цю ситуацію потім,

– припустив він.

Втім, є важливий момент – те що росіяни можуть використати цю ситуацію на свою користь, діючи за спланованим сценарієм, видаючи свої злочини за злочини українців.

"Ми не росіяни, не терористи і не воюємо із мирним населеннями, заручників не беремо, дітей не розстрілюємо. Хто ж насправді буде знати, якщо дійсно легіон зайшов і вийшов потім, хто там кого розстріляв потім?" – додав він.

Цілком вірогідно, що Росія хоче підірвати довіру Заходу до України з метою перешкоджання отримання українською стороною далекобійних ракет.

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