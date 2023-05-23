Десять мільярдів рублів на оборону Бєлгородщини: як корупція в Росії вчергове допомогла Україні
У Бєлгородській області через захід добровольчого угрупування росіян було оголошено проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, останні події на Бєлгородщині показали справжню картину життя Росії.
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Незахищена Бєлгородщина
Борис Тизенгаузен пояснив, що росіяни самі себе загнали у пастку, бо ситуації із таємничим заходом "ДРГ" на територію їхньої країни повторюються все частіше й частіше.
Операція РДК і легіону "Свобода Росії" успішна, бо посіяла паніку та показала повну нереалізацію оборони областей,
– наголосив він.
Для української сторони це дуже важливий момент. Втім, кордон вздовж Брянської та Курської областей захищений краще з огляду хоча б на 300 тисяч мобілізованих, яких буквально назбирав по жмені диктатор Владімір Путін.
Регулярних же військ, які могли б стати на оборону прикордонних областей, у Росії немає, бо всі вони вже приїхали додому в чорних пакетиках як сувенір з України.
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Російська корупція у всій красі
Політтехнолог розказав, що Росія провалила оборонну місію своїх же територій. Проте з вуст російської пропаганди звідусіль лунають про "успіхи" на українській землі.
"Зараз випливають такі речі, які, можливо, мали б і раніше стати видимим, але всі на це заплющували очі", – додав він.
Ймовірно, що в Бєлгородській області паніка на стільки сильна, що навіть дружина губернатора подалася навтьоки. Це і не дивно, бо ж оборонятися немає чим та й воювати немає кому.
Натомість напередодні повідомлялося, що для укріплення Бєлгородщини було виділено десять мільярдів рублів.
"Виявилося, що легіон "Свобода Росії" мав нахабність не їхати прямо на бетонні пірамідки, а просто їх об'їхати", – пожартував Тизенгаузен.
За його словами, це пряме свідчення того, що у Росії всім байдуже на безпеку, тільки б гаманці були повні.
Корупція в Росії – наш великий союзник!
– переконаний він.
Українці навіть готові всім російським корупціонерам після закінчення війни виписати грамоти, якщо хороші новини із Росії будуть і далі надходити.
Ситуація в Бєлгородській області: головні новини
- 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" розпочали наступ у Бєлгородській області, що межує з Україною.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Наразі відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон та Гора-Подол.