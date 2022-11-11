Нові "двохсоті": ЗСУ знищили гелікоптер з пораненими кадирівцями

Вся увага українців днями прикута до Херсонщини – там ЗСУ активно звільняють населені пункти. Але "гаряче" було й на інших ділянках фронту – зокрема на Запоріжжі.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що днями поблизу Енергодару помітили два ворожих гелікоптери. За півтори години після цього – один вже був на землі.

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Як виявилось згодом, ці гелікоптери мали евакуювати поранених кадирівців з поля бою. Попередньо, гелікоптери були Мі-8 і один із них "приземлили" ЗСУ,

– каже кореспондент.

Зазначимо, що окупанти зневажливо ставляться до власних солдат і майже ніколи не забирають після боїв поранених чи мертвих. Але до кадирівців – інше ставлення, з ними носяться, як із писаною торбою.

Найшвидше погоджуються обміняти не лише російських пілотів, а й кадирівців.

Звільнення Херсонщини українськими Силами Оборони