Нові "двохсоті": ЗСУ знищили гелікоптер з пораненими кадирівцями
Вся увага українців днями прикута до Херсонщини – там ЗСУ активно звільняють населені пункти. Але "гаряче" було й на інших ділянках фронту – зокрема на Запоріжжі.
Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що днями поблизу Енергодару помітили два ворожих гелікоптери. За півтори години після цього – один вже був на землі.
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Як виявилось згодом, ці гелікоптери мали евакуювати поранених кадирівців з поля бою. Попередньо, гелікоптери були Мі-8 і один із них "приземлили" ЗСУ,
– каже кореспондент.
Зазначимо, що окупанти зневажливо ставляться до власних солдат і майже ніколи не забирають після боїв поранених чи мертвих. Але до кадирівців – інше ставлення, з ними носяться, як із писаною торбою.
Найшвидше погоджуються обміняти не лише російських пілотів, а й кадирівців.
Звільнення Херсонщини українськими Силами Оборони
- У Генштабі розповіли, що 9 листопада захисники звільнили 12 населених пунктів.
- В ОК "Південь" пояснили, що ЗСУ на Херсонщині просуваються повільно через щільне замінування територій. Проте військові роблять це впевнено й закріплюються на позиціях. Вони просять зберігати режим інформаційної тиші.
- Росіяни заявили, що Антонівський міст непридатний для пересування. У ЗСУ не коментують цього.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Україна отримала перевагу у війні й наближається до деокупації Херсона. Це не буде останньою перемогою ЗСУ.
- Окупанти посилено втікають з Херсонської області – військо екстрено пакується у плавзасоби.
- Аналітик Андрій Харук вважає, що окупанти можуть залишити частину техніки на правобережжі. Крім цього, жива сила ворога все ще є у Херсоні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники на Півдні деокупували 41 населений пункт. Він відзначив військових, які звільняли території.