В окупантів немає безпечного місця: ворожі склади на Херсонщині масово підривають

Окупанти думають, що на лівому березі Дніпра їм безпечно, тому трохи відійшли "в окопи". Але частину боєприпасів все ж розмістили впритул до узбережжя Дніпра.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він також зазначив, що у Новій Каховці та Горностаївці нічого не змінилося – росіяни все ще розміщують техніку та БК на промислових об’єктах.

Читайте також Десяток загиблих і понад пів сотні постраждалих: Росія потужно вдарила по Херсонщині

Але Сергій Хлань каже, що наші ЗСУ нищать і ворожу живу силу, і командні пункти.

"Постійно чутно детонацію, вибухи в Каховці лунали близько 3 годин. Це означає, що склад боєприпасів знищили із вражаючою точністю", – додає він.

Сергій Хлань про нещодавні обстріли Херсонщини: дивіться відео

ЗСУ нищать склади ворога на лівому березі

Сергій Хлань додає, що в окупантів немає безпечного місця і те, що вони собі гадали, що здатні закріпитись на лівому березі і довго тримати під вогневим контролем весь правий берег – це не так.

"Незважаючи на злочинні обстріли Херсона і сіл поруч, наші ЗСУ роблять свою роботу – довго "кошмарити" правобережжя, вони не зможуть", – резюмує депутат.

Росія намагається активно обстрілювали Херсон та околиці