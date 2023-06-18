Вантажать загадкові ящики: що і куди окупанти везуть через Маріуполь

З початку окупації російські терористи перетворили Маріуполь на логістичний та військовий хаб. Там постійно відбувається рух техніки та живої сили, перекидання на інші напрямки.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, що можуть росіяни перевозити у нових ящиках без маркування та означень.

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Першою чергою перекидання техніки через Маріуполь відбувається на Бердянський напрям. Рухаються росіяни як основною трасою суходолом, так і вздовж приморської лінії. Ця дорога закінчується Бердянським аеропортом, куди періодично навідується влучна "бавовна".

Здебільшого росіяни переміщують саме боєкомплекти. До того ж вчора та сьогодні помітили нові коробки, не ті самі ящики, які возять зазвичай, не пофарбовані в зелений колір і не марковані росіянами.

Це ми зараз намагаємося з'ясувати і відстежувати. Цілком можливо, що вони щось почали отримувати від союзників. А, можливо, це результат запуску їхнього виробництва тих самих снарядів, на які вони постійно скаржаться,

– повідомив Андрющенко.

Росіяни не на жарт бояться контрнаступу

Росіян дуже турбує систематична "бавовна" на тимчасово окупованих територіях. Тому вони вдаються до різних заходів безпеки, намагаються дезорієнтувати "українські очі в місті", роблячи фейкові маневри по Маріуполю системами ППО для того, щоб розуміли, де вони саме перебувають.

Місця, де розміщувалися табори бурятів, найманців з ТОТ Донеччини та Луганщини, мобілізованих так і залишилися, ті іноді навіть можуть переодягатися в цивільний одяг, щоб важче було зрозуміти, де росіяни, а де маріупольці.

Все це свідчить, що ворог серйозно побоюється українського контрнаступу і вдається до радикальних рішень.

За словами радника міського голови Маріуполя, зараз найманців російської армії періодично перекидають з Маріуполя на нові напрямки, натомість заселяють нових. Здебільшого це азійська частина населення Росії.

Більшість відведених підрозділів, як не дивно, становлять найманці з тимчасово окупованої території Донеччини. Ці підрозділи доукомплектовують бурятами чи іншими привезеними з Росії і кидають знову на фронт. Раніше їх перекидали з Маріуполя раз у 2 – 3 тижні, зараз фактично щотижня.

Українці-зрадники з окупованих територій, які нині воюють за Росію, все ж беруть участь у бойових діях з 2014 року, тому їх не варто недооцінювати. Саме вони становлять кістяк російських формувань на території Маріупольського району. Натомість мобілізованих з Росії там не так і багато.

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