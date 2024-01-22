Вигадали "гуманний" спосіб збирати підписи: як у Маріуполі триває підготовка до "виборів"

В Росії 15 – 17 березня має відбутися голосування на так званих виборах президента. Підготовка до них триває також на окупованих територіях, зокрема, в Маріуполі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що окупанти вдаються до різних способів, щоб зібрати підписи "на підтримку Владіміра Путіна". Зокрема, роблять відповідні розсилки на месенджери жителям окупованих територій..

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Навіщо окупанти збирають підписи "за Путіна"

Нещодавно росіяни надіслали місцевим жителям на вайбер повідомлення, в яких йшлося про те, що Владімір Путін підписав якийсь папірець на якісь виплати, а також нагадали, щоб не забували голосувати за очільника Кремля.

В Маріуполі, за словами Андрющенка, колаборанти вигадали найбільш "гуманний", хоч і дурний, спосіб збирати підписи. Вони поставили пункти збору підписів безпосередньо біля кас в супермаркетах. Купа людей підходить до будь-кого і каже, "підпишіться за Путіна". Зрозуміло, що ніхто їм не відмовить, але принаймні обходиться без глобального крінжу.

Проте коли наздоганяють окупантів-агітаторів, то їм висловлюють справедливу думку щодо Путіна – віддають йому належне,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Водночас на інших окупованих територіях ситуація складніша. В Донецьку постійно примушують ставити підписи "за Путіна", так само і в Запорізькій області.

Відбувається марафон, де найбільш крінжово вигадають, як потрібно людей примушувати ставити свій підпис. Водночас в цій історії найбільше незрозуміло, навіщо окупантам це потрібно. "Намалювали" б скільки їм необхідно та віддали б ці папірці з "підписами",

– зазначив він.

Проте в цих діях є певний сенс. Кожен гауляйтер на своєму місці міг би так вчинити, але його одразу здадуть свої ж, адже в Росії, за словами Петра Андрющенка, всі доносять один на одного. Тоді цей гауляйтер опиниться десь "на підвалі", і тому він змушений щось вигадувати.

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