Головні новини 11 серпня: карантин продовжили, Софійську площу відмивають після дрифту

Карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. На Донбасі загинув мирний житель, а у лікарні помер поранений в бою розвідник Олексій Кайданович. Начальник поліції Київщини Андрій Крищенко подав у відставку. САП висунула обвинувачення нардепу Юрченку через хабарництво. Софійську площу відмивають після дрифту автомобілів Red Bull. Такими були головні новини 11 серпня.

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Втрати на Донбасі

Джерело: 24 канал

У госпіталі помер 30-річний боєць із Житомирщини Олексій Кайданович. Чоловік служив у 54 розвідувальному батальйоні і 10 серпня отримав поранення на фронті. Олексій отримав смертельне поранення внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі. Внаслідок цього загалом 3 наших захисників потрапили у лікарню.

Кайданович перебував у важкому стані, і зранку 11 серпня його життя обірвалося. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя.

Інша сумна звістка прийшла із селища Новоселівка-2. Російські найманці тут зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки. Один снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. У той час там перебував 86-річний господар. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

Під ворожим вогнем постраждав і український військовий: він отримав скалкові поранення.

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Будинок, який обстріляли окупанти

Уряд продовжив карантин

Джерело: 24 канал

Карантин в Україні офіційно добігав кінця 31 серпня. Кабінет Міністрів вирішив його продовжити, зважаючи на певне погіршення епідеміологічної ситуації. Відтак карантинні обмеження за рішенням уряду продовжили до 1 жовтня.

Наразі уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. До того ж на усій території діє зелена зона.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі,

– сказав Шмигаль.

Під час засідання уряду прем'єр заявив, що темпи вакцинації в Україні стрімко зросли. Лише за минулий тиждень щеплення отримали майже 1 мільйон людей.

Зверніть увагу! За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 1 122 людей. До лікарень потрапили 648 пацієнтів з ускладненнями. Коронавірус забрав життя ще 25 людей.



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