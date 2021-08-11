Головні новини 11 серпня: карантин продовжили, Софійську площу відмивають після дрифту
Джерело:24 канал
Карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. На Донбасі загинув мирний житель, а у лікарні помер поранений в бою розвідник Олексій Кайданович. Начальник поліції Київщини Андрій Крищенко подав у відставку. САП висунула обвинувачення нардепу Юрченку через хабарництво. Софійську площу відмивають після дрифту автомобілів Red Bull. Такими були головні новини 11 серпня.
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Втрати на Донбасі
Джерело: 24 канал
У госпіталі помер 30-річний боєць із Житомирщини Олексій Кайданович. Чоловік служив у 54 розвідувальному батальйоні і 10 серпня отримав поранення на фронті. Олексій отримав смертельне поранення внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі. Внаслідок цього загалом 3 наших захисників потрапили у лікарню.
Кайданович перебував у важкому стані, і зранку 11 серпня його життя обірвалося. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя.
Інша сумна звістка прийшла із селища Новоселівка-2. Російські найманці тут зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки. Один снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. У той час там перебував 86-річний господар. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.
Під ворожим вогнем постраждав і український військовий: він отримав скалкові поранення.
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Уряд продовжив карантин
Джерело: 24 канал
Карантин в Україні офіційно добігав кінця 31 серпня. Кабінет Міністрів вирішив його продовжити, зважаючи на певне погіршення епідеміологічної ситуації. Відтак карантинні обмеження за рішенням уряду продовжили до 1 жовтня.
Наразі уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. До того ж на усій території діє зелена зона.
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції.
Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі,
– сказав Шмигаль.
Під час засідання уряду прем'єр заявив, що темпи вакцинації в Україні стрімко зросли. Лише за минулий тиждень щеплення отримали майже 1 мільйон людей.
Зверніть увагу! За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 1 122 людей. До лікарень потрапили 648 пацієнтів з ускладненнями. Коронавірус забрав життя ще 25 людей.
Як діє адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новий очільник столичної поліції
Джерело: фейсбук Андрія Крищенка
Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Він повідомив про своє рішення 11 серпня, запостивши відповідний допис у фейсбуці.
У поліції Києва Крищенко пропрацював 5,5 років. Він подякував людям, з якими мав нагоду працювати, та підкреслив, що пишається спільною роботою.
Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони й спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини,
– наголосив він.
У той же день глава МВС представив нового керівника поліції Києва. Ним став ексочільник поліції Полтавщини Іван Вигівський. Саме про нього медіа напередодні писали, як про ймовірного наступника Крищенка.
Вигівський в органах працює з 1999 року
Нардеп Олександр Юрченко отримав підозру через хабар
Джерело: НАБУ
Спеціальна антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення нардепу Олександру Юрченку за хабарництво. Крім Юрченка, обвинувальний акт отримав його неофіційний помічник Іван Фіщенко.
За версією слідства, Юрченко попросив надати йому через посередника – Фіщенка, хабар у розмірі 13 тисяч доларів. Натомість нардеп обіцяв внести пропозиції до проєкту Закону України "Про управління відходами".
Надалі нібито мали принести ще 200 тисяч доларів для підкупу нардепів-членів відповідного комітету, щоб ті проголосували за пропозиції. Тоді нардепа піймали, а ВАКС взяв під варту із можливістю внести заставу – 3 мільйони гривень. За нього внесли гроші, тож нардеп вийшов під зобов'язання. Фіщенка теж взяли під варту з альтернативою 1 мільйон гривень застави. Помічник також вийшов із СІЗО.
Надалі обвинувальний акт стосовно обох мають скерувати до суду.Нагадаємо. 8 липня 2021 року Олександр Юрченко у центрі Львова потрапив у ДТП. Нардеп, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом він накинувся на постраждалого водія і побив його. Наступного дня експертиза підтвердила, що нардеп перебував у стані наркосп'яніння.
Софійську площу відмивають після дрифту
Джерело: 24 канал
Другий день мережа активно обговорює наслідки дрифту автомобілів, який у центрі Києва влаштувала компанія Red Bull. Незважаючи на обіцянки, фірма не відмила бруківку від слідів шин, відтак на прибирання вийшли зокрема комунальники і волонтери.
Як відмивають бруківку на Софійській площі / Фото Анни Брикової для 24 каналу
Відмивати Софійську площу прийшла і одна з учасниць дрифту – реперка Alyona Alyona. Вона разом з іншими блогерами брала участь у дрифті на авто. Втім, розповідає, що всю організацію взяв на себе саме Red Bull, а її команда була простими запрошеними гостями.
Вона запевнила, що українські представники Red Bull нічого їй не пояснили.
Український Red Bull все погоджує з австрійським. Австрійський – нічого не знає. Вже вибачились 10 разів, але неофіційно. Ніхто з людей не розуміє ні мене, ні людей, які були зі мною. Нас красиво підставили. Ми тепер, як цапи-відбувайли,
– підсумувала Alyona Alyona.
Як Alyona Alyona коментує дрифт на Софійській площі: дивіться відео 24 каналу
Згодом співачка отримала виклик на допит у поліцію. Відповідне фото повістки вона запостила у своєму інстаграмі.
Скандал з Red Bull: головне
- У Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу. Усе проходило без огороджень у пішохідній зоні.
- Опісля дрифту на бруківці залишилися гальмівні шляхи авто. Вони цілими колами оперезали пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- У мережі обурилися такому забрудненню історичної частини столиці. Користувачі стали вимагати у команди організаторів Red Bull миття бруківки.
- У Red Bull вибачились за вчинене і пообіцяли прибрати сліди.