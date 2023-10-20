Парафіяни й монахи беруть автомати: російська церква створює свою ПВК

Російська православна церква вкотре підтвердила свою дотичність до спецслужб країни-агресорки. Під керівництвом ФСБ вона набирає людей до нової ПВК – "Андріївський хрест".

Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу деталі створення приватної військової компанії на базі Кронштадтського Морського собору в Санкт-Петербурзі.

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"Те, що російська православна церква дуже войовничо налаштована, було відомо доволі давно", – зазначила Романова.

За її словами, створення ПВК було своєрідною відповіддю патріарха Кіріла духівнику Путіна Тіхону Шевкунову. Попри "вислання" до Криму, ця особа зберегла вплив на російського президента, і Кірілу з цим важко змиритись.

РПЦ тісно пов'язана з ФСБ

Російська православна церква співпрацює з російськими спецслужбами чи не з початку свого створення. Зокрема, таїнство сповіді в стінах РПЦ становить один зі способів допиту парафіян.

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До слова, один колишній працівник ФСБ розповів Романовій, чому його звільнили зі спецслужб. Засновниця фонду "Русь сідящая" вважала, що це з огляду на його належність до ЛГБТ, а виявилось – через його перехід з РПЦ до католицизму.

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