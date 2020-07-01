Обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку знову перенесли. У Львові та Києві посилили карантин, а відпочинок в Одесі під загрозою. Уряд встановив штрафи за відсутність маски у громадських місцях. А Хорватія відкриє кордони для українців попри рішення ЄС. Такими були головні новини середи, 1 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли

Печерський райсуд Києва 1 липня відновив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку. Під судом зібралися соратники політика. Однак після кількох годин засідання суддя вирішив знову перенести розгляд справи. Цього разу на 8 липня.

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Що відомо про справу Порошенка

Запобіжний захід Порошенку обирають у справі, за якою Офіс генпрокурора оголосив нардепові підозру 10 червня.

П’ятому президенту закидають тиск на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році: начебто Порошенко так домігся призначення першим заступником глави СЗР Сергія Семочка.

Схиляють корабельну сосну,

– так Порошенко під судом 1 липня прокоментував підозри.

Спершу прокуратура просила взяти політика на час досудового розслідування під варту з альтернативою застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Згодом клопотання змінили – прокурори наполягали на особистому зобов’ язанні Порошенка до 10 липня, тобто на 9 днів.

просила взяти політика на час досудового розслідування під варту з альтернативою застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Згодом клопотання змінили – Запобіжний захід Порошенку обирає скандально відомий суддя Сергій Вовк.

Важливо! Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а у 2019 році ухвалив рішення на користь Андрія Портнова, задовольнивши його позов на 7 мільйонів гривень до Міністерства юстиції та Держказначейства (за шкоду, нібито завдану репутації).

Що було на засіданні 1 липня

Адвокати Порошенка на засіданні суду заявили відвід генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій та ще 12 прокурорам. Проте суддя Вовк відмовив у відводі групи обвинувачення.

Ірині Венедіктовій та ще 12 прокурорам. Проте суддя Вовк відмовив у відводі групи обвинувачення. Трапився і скандал: прокурор, аргументуючи вимогу про особисте зобов'язання для Порошенка, зазначив, що політик як голова фракції "Європейська солідарність" здійснює вплив на нардепів.

прокурор, аргументуючи вимогу про особисте зобов'язання для Порошенка, зазначив, що політик як голова фракції "Європейська солідарність" Заява обурила однопартійців Порошенка . Вони вигукували про політичний тиск і зробили в суді усну заяву про скоєння злочину з боку прокурора за звинувачення політика в тиску на нардепів.

. Вони вигукували про політичний тиск і зробили з боку прокурора за звинувачення політика в тиску на нардепів. Після кількох годин засідання суд переніс обрання запобіжного заходу Порошенку на 8 липня.

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Що відбувалося під судом

Біля будівлі Печерського суду зібралися люди, які підтримували політика. Зокрема, його дружина Марина. За даними журналістки 24 каналу, у складі колони крокували до 2 тисяч людей.

Що відбувалося під судом у справі Порошенка / Фото Анни Брикової (24 канал)

Виступ Порошенка

Після того, як судді перенесли засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, Порошенко виступив під приміщенням суду.

Вони маринували нас у залі, думаючи, що під час спеки і робочого дня ми не витримаємо і розійдемося. Ми ще не перемогли, але вони знову злякалися і втекли, коли ми розкрили факти злочинів про фальсифікацію справи, коли їм не залишилося, що сказати,

– зазначив він.

Також Порошенко подякував всім, хто прийшов його підтримати.

Відеотрансляція з-під суду у справі Порошенка:

Допит у ДБР

Додамо, що 1 липня також відбувся допит Порошенка в ДБР як підозрюваного у справі призначення Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Порошенко відмовився давати свідчення.

Посилення Карантину в Києві та Львові

Міська влада Києва вирішилася через епідеміологічну ситуацію посилити у місті карантин.

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Нові обмеження в Києві

Обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22.00.

Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

Коли карантин можуть знову послабити

Обмеження в Києві можуть знову пом’якшити вже 8 липня. Для цього потрібно, аби поточна тенденція до захворюваності збереглася.

Важливо! Станом на 1 липня у місті підтвердили 5 138 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу – 101 новий випадок.

Посилення карантину у Львові

Влада міста обмежила час роботи закладів громадського харчування до 22:00. Наразі посилені обмеження діють до 7 липня.

Також активізують роботу моніторингових груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог.

До слова, Львівська область продовжує очолювати антирейтинг з кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні. Станом на 1 липня зафіксували 5 578 випадків інфікування.

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Відпочинок в Одесі під загрозою

В Одесі медики готуються до спалаху коронавірусу. Таку можливість розглядають через велику кількість туристів, які прибули у місто на вихідних 28 – 29 червня.

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Експерти заявляють, що результати туристичного буму будуть помітні через 10 – 14 днів .

Наразі в Одеській міській інфекційній лікарні з COVID-19 перебуває 31 пацієнт, 28 з них – одесити. Ще у 100 людей, яких госпіталізували, діагностовано пневмонію. Їх перевіряють на можливе інфікування коронавірусом.

На курортах можуть запровадити обмеження

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов різко розкритикував те, як українці дотримуються карантинних обмежень.



За його словами, відпочивальники ігнорують протиепідеміологічні вимоги: не дотримуються соціальної дистанції, не носять засоби захисту та не користуються антисептиками. Через це можуть запровадити додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів – не виключив міністр.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 1 липня в Одеській області зафіксовано 1712 випадків коронавірусу, 24 людей померли, 737 хворих одужали. За останню добу COVID-19 діагностували у 14 людей.

Штрафи за відсутність масок

Уряд пропонує нардепам розглянути проєкт закону про штрафи для власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами.

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Міністри одностайно підтримали пропозицію, яку озвучив глава Мін’юсту Денис Малюська.

Кого хочуть штрафувати

Відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення для громадян України.

Окремо буде встановлена відповідальність для юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати їх у вказані приміщення лише за наявності масок.

На які суми

Для фізичних осіб штрафи можу залишити на попередньому рівні або трохи зменшити.

штрафи можу залишити на попередньому рівні або трохи зменшити. Для власників закладів і транспорту сума штрафу може становити від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. А це – від 3 400 до 5 100 гривень.

Нагадаємо, 25 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців носити маски, аби владі не доводилося знову "закривати країну на жорсткий карантин".

Хорватія відкриває кордони для українців

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Хорватія відкриє свої кордони для українських туристів за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

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Умови поїздки

Раніше Єврокомісія оприлюднила список країн, для яких відкриє свої кордони, але України у ньому немає. Хорватія знайшла рішення.

Усіх туристів, які їдуть витрачати кошти до Хорватії, влада віднесла до категорії "гостей, візит яких важливий з мотивів економічної безпеки Хорватії".

Для в’їзду в країну достатньо показати роздруковане бронювання номера у будь-якому офіційному готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

Однак потрібен і дозвіл-підтвердження від МВС Хорватії. Його можна затребувати на сайті Міністерства через онлайн форму за посиланням.

Який транспорт доступний

Загалом до Хорватії можна потрапити літаком або автомобілем. Власним авто можна добратися через Угорщину, яка відкрила транзитний проїзд своєю територію для громадян України.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

Важливо! 15 червня Україна відновила міжнародне пасажирське авіасполучення. Однак лише декілька країн готові прийняти українців. З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів – більше читайте тут.