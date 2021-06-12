Головні новини 12 червня: гравця реанімували під час матчу Євро-2020, побиття дівчини у Харкові

Футболіста Крістіана Еріксена реанімували під час матчу "Євро-2020". У Харкові 16-річний хлопець по-звірячому побив 14-річну дівчину. Білоруси перекрили рух на кордоні з Україною і записали зверння до влади. Володимир Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя. Королева Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини проти коронавірусу. Такими були головні новини 12 червня.

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Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020

Джерело: 24 канал

Під час матчу між збірними Данії та Фінляндії данський футболіст Крістіан Еріксен прийняв м'яч та знепритомнів. Гру терміново зупинили. На полі медики провели реанімаційні заходи. Зокрема, гравцеві довелося робити непрямий масаж серця.

З поля Еріксена винесли на ношах. Футболіста екстрено госпіталізували. Деталей наразі не розголошують, однак відомо, що гравець прийшов до тями. Медики продовжують боротьбу за його життя.

В УЄФА ухвалили рішення про зупинку гри.

Еріксена реанімують на полі Євро-2020: дивіться відео

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Побиття дівчинки у Харкові

Джерело: 24 канал

У Харкові у п'ятницю, 11 червня, 16-річний хлопець по-звірячому побив 14-річну дівчину. Внаслідок інциденту постраждала отримала численні травми. Зокрема, у неї зламаний ніс.

Деталі

Гурт підлітків відпочивав в одному з місцевих дворів. Компанія сиділа на лавочці. Раптом хлопець зірвався і накинувся на дівчину з кулаками. Він тягав постраждалу за волосся та бив в обличчя.

Мама дівчини розповіла, що її донька була знайома зі своїм кривдником. Причиною побиття стало те, що дівчина підвищила на нього голос.

Інші підлітки лише мовчки спостерігали за усім, що відбувалося. Ніхто не зробив спроби захистити подругу. Мама постраждалої підтвердила, що очевидці побиття – друзі її доньки. Однак вони надто боялися кривдника, щоб боротися з ним.

Згодом у мережі з'явилося відео, як нападник навколішки просить вибачення у постраждалої.

Мама дівчини розповіла: її донька "відчуває страх та біль".

Реакція МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що побиття дівчини не зійде нападнику з рук. Одним лише вибаченням не обійдеться.

16-річна мразь в Харкові вирішила самостверджуватися. Спочатку його зловили однолітки й змусили, стоячи на колінах, вибачатися перед побитими ними дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість,

– заявив Геращенко.

Вчинок нападник політик назвав "звіриною жорстокістю". Окрім того, Геращенка обурило те, що за дівчину не заступився ніхто з її так званих друзів.

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Білоруси перекрили рух на кордоні з Україною

Джерело: "Радыё Свабода"

Акцію протесту організували білоруси, які проживають в Україні. Люди з різних міст (зокрема, Києва, Одеси та Чернігова) частково перекрили рух на кордоні біля пункту пропуску "Нові Яриловичі".

У руках люди тримали плакати з гаслами: "Брати, зупиніть підтримку вбивці", "Ми хочемо додому, а не у тюрму", "Ми народ, а ти – пацюк".

Окрім того, учасники акції записали звернення до української влади. Вони закликали ввести максимальні санкції з боку України проти режиму Олександра Лукашенка, а також розірвати відносини з нелегітимною владою Білорусі.



Білоруси перекрили рух на кордоні з Україною / Фото "Радыё Свабода"

Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя

Аналогічні акції відбуваються у Польщі та Литві. Люди організовують їх на прохання Павла Латушка – очільника Народного антикризового керівництва.

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя. Вона передбачає аудит суддів та перевірку і відбір суддів Конституційного Суду України.

Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик,

– наголосили в ОП.

Відповідно до указу № 231/2021, Комісія з питань правової реформи розробить План дій та щороку проводитиме публічне обговорення результатів реалізації стратегії за попередній рік.

Реалізація стратегії передбачає вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.

Розробників вакцини AstraZeneca посвятили у лицарі

Джерело: Європейська правда

Під час традиційного святкування Дня королеви Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини AstraZeneca.

У час пандемії щодня ми бачили незліченну кількість героїчних прикладів – від тих, хто використовував свій досвід для розробки рятувальних вакцин, які зараз успішно розповсюджуються у всіх частинах Великої Британії, до людей, які віддали свій час та енергію заради турботи про свої громади,

– мовиться у повідомленні.

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