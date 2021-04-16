Головні новини 16 квітня: Зеленський зустрівся з Макроном, у Львові продовжили локдаун

Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном. В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. У Львові продовжили локдаун до 4 травня. США можуть збільшити кількість своїх військ в Україні. Такими були головні новини 16 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 16 квітня:
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Зеленський відвідав Францію
Джерело: Офіс Президента
Український президент разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали Париж з офіційним візитом. Політик провів розмову віч-на-віч з лідером Франції Еммануелем Макроном, а згодом до них через відеозв'язок долучилася канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Деталі розмови президентів
- Головною темою для обговорення була ситуація на Донбасі. Зеленський розповів про зрив перемир'я та понад 30 загиблих українських бійців з початку 2021 року. Крім того, він наголосив, що Україна дотрималася свого слова та виконала зобов'язання схвалені на Нормандській зустрічі у 2019 році.
- Президент України закликав Макрона підтримати членство України у Європейському Союзі та підписати відповідну декларацію.
- Зеленський заявив, що Франція підтримує надання Україні Плану дій для членства у НАТО.
- Український політик підтримав зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Він сказав, що це буде правильно та вчасно.
Зеленський розповів про зустріч з Макроном: відео
В Україну прибула нова вакцина
Джерело: телеканал "Дом"
Близько 10 години ранку в аеропорт "Київ" прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Вона складається з 117 тисяч доз.
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Препарат доставили у спеціальних боксах, які завантажили у вантажівку американської фірми UPS. Вона займається логістикою та експрес-доставками. Під час відвантаження були присутні представники ВООЗ, ЮНІСЕФ та головний санлікар Віктор Ляшко.
Перші щеплення планують зробити вже 18 квітня у будинках для літніх людей.
Головне про препарат Pfizer-BioNTech
Джерело: Pfizer
- Для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.
- Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. До речі, вакцина ефективна проти "південноафриканського" штаму.
В Україну прибула вакцина Pfizer-BioNTech / Фото Олега Климчука для 24 каналу
Львів'яни святкуватимуть Великдень в умовах локдауну
Джерело: телеграм Андрія Садового
Завантаженість лікарень Львова становить 63%. Ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається складною. Через це міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун до 4 травня. Однак певні послаблення таки будуть.
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Що дозволять у Львові
- З 19 квітня учні початкових класів повертаються до занять у школі;
- непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;
- літні майданчики та тераси закладів громадського харчування можуть працювати.
Мер пригрозив, що усі повинні дотримуватися протиепідеміологічних норм, інакше порушників будуть штрафувати у той же день.
Ситуація з коронавірусом у Львові
- Станом на 16 квітня на Львівщині з початку пандемії вірус підхопила 121 тисяча людей. Загалом 2 925 хворих померли, а понад 88 тисяч – одужали.
- За добу 15 квітня COVID-19 діагностували у 1 365 мешканців області.
- З 25 березня область перебуває у червоній зоні. Крім того, у місті діє локдаун.
Головне про карантин / Інфографіка 24 каналу
США можуть збільшити свої війська в Україні
Джерело: "Українська правда"
Наразі в Україні на офіційній основі перебуває 160 американських армійців. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що при потребі США можуть збільшити свою військову присутність у нашій країні.
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Вона підкреслила, Вашингтон постійно стежить за ситуацією в Україні та її потребами. За словами Квін, Збройні сили України зараз кардинально відрязняються від тих, які були у 2014 році.
Якщо за нашими оцінками, потреби зміняться і треба буде збільшити (кількість військових – 24 канал), ми це питання розглядатимемо,
– заявила політикиня.
Головне про підтримку США України
- Президент США Джо Байден заявив, що не залишить Україну в разі російського загострення на Донбасі. Він також закликав Москву зупинити деескалацію і пригрозив відповіддю на агресивні дії.
- 15 квітня американський лідер ввів санкції проти Росії.