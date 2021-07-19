Головні новини 19 липня: повінь у Києві, затримали нападників на ДПСУ, помер поранений боєць

Україну накрило грозами і сильними зливами: Київ вкрила чорна хмара, а дощ затопив метро. Працівників СБУ, які біля кордону з Росією напали на ДПСУ, затримали. У лікарні помер 29-річний важкопоранений військовий з Кривого Рогу. Уряд хоче ввести самоізоляцію для невакцинованих мандрівників. ЄС найближчим часом визнає вакцину CoronaVac. Такими були головні новини України і світу за 19 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Страшна гроза у Києві

Джерело: 24 канал

По обіді понеділка 19 липня, Київ вкрило страшними чорними хмарами. Температура із +30 опустилася до позначки +22. Згодом на місто впав сильний дощ із десятком блискавок.

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Шквальний вітер зносив усе на своєму шляху: внаслідок цього зламалися дерева і пошкодили авто. Наприклад, на вулиці Салютній на Нивках на авто впало дерево і розчавило дах.



Дерево розчавило Lanos / Фото dtp.kiev

Потоки води затопили 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Обидві станції закрили для відвідувачів. Люди, що були всередині метрополітену буквально опинилися у пастці.

Через зливу і закриття метро у місті стався транспортний колапс. Авто буквально по фари їздили у воді.

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Тут багато відео Бурхливі потоки води затопили метро у Києві, 2 станції закрили: шокуючі відео

Негода дісталася і прилеглих до Києва районів: злива затопила Боярку і Виноградар.

Спека поступається грозам

Наразі "нормалізації" погоди чекати не варто. Після спеки у понад +30 градусів Україну накриють зливи.

Найближчими днями, 20 – 21 липня, в Україні прогнозують суттєве погіршення погодних умов.

Більшість областей накриють сильні дощі, грози та шквальний вітер.

Стовпчики термометрів опустяться до +20...+23 градусів. Високу температуру прогнозують лише на Півночі та Сході.

Помер тяжкопоранений боєць

Джерело: Перший Міський телеканал

У понеділок, 19 липня, помер 29-річний Олександр Горбенко. Чотири дні його намагалися врятувати у харківській лікарні, втім марно. Хлопець отримав понад 80% опіків тіла. Стан чоловіка медики від початку оцінювали як важкий.

Поранення Олександр зазнав під час обстрілів Нью-Йорка 16 липня російськими 122-міліметровими мінометами.



Загиблий Олександр Горбенко / Фото "Першого міського"

Зрештою, його серце спинилося. За інформацією місцевого видання, чоловік служив на Донбасі з 2014 року. Боєць – син ветерана 40 БТрО "Кривбас" Василя Холода.

Затримали СБУ-шників, які напали на прикордонників

24 канал висловлює співчуття та підтримку рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять!

Джерело: ДБР

19 липня Державне бюро розслідувань затримало 2 працівників СБУ. Саме вони причетні до нападу на прикордонників, що стався у неділю біля кордону з Росією.

Слідство встановило, що:

У ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд з молодшого сержанта та солдата строкової служби чергували на авто біля села Рясне Сумського району.

Орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 чоловіками. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.

Вони спровокували конфлікт і почалася бійка.

Нападники забрали у прикордонників табельну зброю і втекли.

Згодом з'ясувалося, що зловмисники працюють у СБУ.

Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю, умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу ушкоджень.

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Що про затримання СБУ-шників кажуть у ДБР: дивіться відео

Самоізоляція повертається

Джерело: Офіс Президента

В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано з поширенням в окремих регіонах світу та Європи небезпечного штаму Дельта.

Так Міністерство охорони здоров'я пропонує, щоб:

всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили 14 днів самоізоляції,

її можна припинити на 7 день, у випадку отримання негативного результату ПЛР-тесту.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

, що від початку літа – 8 червня 2021 року – українці могли в'їжджати на батьківщину і не сидіти в самоізоляції 14 днів . Для цього необхідно було надати негативний ПЛР-тест чи документ про вакцинацію.

Минулої доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом. До лікарень шпиталізували майже вдвічі більше пацієнтів – 307 людей. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.



Головне про штам Дельта / Інфографіка 24 каналу

ЄС скоро визнає вакцину CoronaVac, якою щеплюють у пунктах вакцинації

Джерело: 24 канал

Очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати. Він говорив про цю необхідність із європейськими колегами.

Всі кажуть, що питання актуальне і найближчим часом воно буде розглянуто,

– розповів Ляшко.

Він також додав, що всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати з COVID-сертифікатом найближчим часом.

До того ж міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів. Наразі він становить 28 днів.

що CoronaVac схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За кількістю використаних доз в Україні вакцина Coronavac займає друге місце після препарату від Pfizer-Biontech. Саме китайською вакциною щеплюють у більшості пунктів масової вакцинації.