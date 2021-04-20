Головні новини 20 квітня: Росія може атакувати за кілька тижнів, ядерний статус України

Дмитро Кулеба заявив, що Росія може бути готова атакувати Україну вже за декілька тижнів. Москва перекидає додаткову авіацію до тимчасово окупованого Криму. Німецькі ЗМІ проаналізували можливість відновлення ядерного статусу нашої держави. США надали 155 мільйонів доларів на підтримку розвитку України. Такими були головні новини 20 квітня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 20 квітня:

Читайте також Боротьба за борщ: Google назвав українську страву російською

Росія буде готова до атакувати Україну за кілька тижнів

Джерело: 24 канал

Дмитро Кулеба заявив, що Росія може бути готова атакувати Україну вже за декілька тижнів. За його словами, на це вказують характер військових приготувань країни-агресора та концентрація її військ на кордонах з нашою державою.

Міністр закордонних справ зазначив, що лише Москва нарощує сили та несе відповідальність за ескалацію війни на Донбасі. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

Нарощування російських військових сил на кордонах України зараз є навіть більш масивним, ніж у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи вирішить Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це вже за кілька тижнів,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба зауважив, що військові приготування Росії мають стратегічний характер, і зараз від дій України та країн Заходу залежить, чи вдасться утримати Путіна від подальших агресивних кроків.

Водночас міністр наголосив, що у війні з Росією, за яку лише Москва несе відповідальність, Україна розраховує, у першу чергу, на власні сили, але й очікує на підтримку з боку демократичного світу.

Ситуація на Донбасі напружена

Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.

Дмитро Кулеба наголосив, що з початку 2021 року внаслідок атак окупантів на Донбасі загинули 30 українських військових. За його словами, більшість з них були вбиті російськими снайперами: "Постріл снайпера – це навмисне вбивство".

Також глава дипломатії додав, що Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб завершити війну на Донбасі. Усі сили наша держава кинула на політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

До теми Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році



Розташування військ Росії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу

Росія перекидає авіацію до окупованого Криму

Джерело: The Wall Street Journal

Росія продовжує нарощувати свої військові угруповання біля кордонів України та у тимчасово окупованому Криму. Зокрема збільшується кількість авіації.

Це видно на супутникових фотографіях, які зробила компанія Maxar Technologies. На них зображений період від 27 березня до 16 квітня 2021 року.

Що зображено на знімках

На фото за 16 квітня на злітно-посадковій смузі авіабази Росії у Саках видно винищувачі Су-30. Наприкінці березня їх там ще не було.

Окрім цього, на фото видно винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.



Винищувачі Су-30, 16 квітня / Фото Maxar Technologies



Винищувачі Су-34, 27 березня /Фото Maxar Technologies

За інформацією журналістів The Wall Street Journal, Росія стягнула до Криму:

повітряно-десантні війська;

механізовані і бронетанкові частини;

бойові вертольоти;

розвідувальні БПЛА;

засоби радіоелектронної боротьби;

військовий госпіталь.



Російський військовий корпус, польовий госпіталь, бойові вертольоти і техніка на полігоні Опук, 15 квітня / Фото Maxar Technologies



Російська мотострілецька бригада на полігоні Погоново під Воронежем, 10 квітня / Фото Maxar Technologies​



Десантно-штурмові війська Росії на Ангарському полігоні в Криму, 15 квітня / Фото Maxar Technologies

Росія перекинула військові літаки до Криму і на бази біля України у ще більших масштабах, ніж повідомляли раніше. Це підвищило її можливості для політичного залякування або військового втручання,

– пишуть ЗМІ.

Під обмеженнями:

повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії);

прилеглі до південного берега Криму територіальні води;

частина міжнародних вод Чорного моря.

Росія ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони діятимуть з 20 по 24 квітня.

Зауважимо, що мовиться про обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів.

Раніше Росія оголосила, що з 19 квітня до 19 жовтня закриває частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн.

Кремль такий крок традиційно пояснює "військовими навчаннями". У МЗС України наголосили, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства.

Відновлення ядерного потенціалу України

Джерело: Die Welt

Німецькі ЗМІ проаналізували можливість відновлення ядерного статусу України. Зроби це шеф-кореспондент видання Die Welt Клеменс Вергін. Він нагадав, що колись Україна була важливою ядерною державою в Європі, маючи третій за величиною ядерний арсенал у світі.

До слова Україні потрібно понад 5 років, щоб стати ядерною країною, – військовий експерт

Як нагадав Вергін, відмовившись від зброї, Україна отримала гарантії свого суверенітету у вигляді Будапештського меморандуму, який сьогодні не вартує навіть того паперу, на якому надрукували документ.

Україна теоретично могла б розпочати розробку ядерної зброї, озираючись на потужну ядерну спадщину, наявні ноу-хау та інфраструктуру, що залишилися після розвалу СРСР. Шлях до атомної бомби на основі плутонію був би тернистим,

– припустив він.

Шеф-кореспондент додав, що сьогодні Україна має лише 15 легких водних реакторів, і їх переобладнання для виробництва плутонію, придатного для зброї, коштуватиме українському бюджету значних коштів. Це ще й викликало б небажану реакцію світу, на що навряд чи наразі вирішиться Київ.

США надали Україні 155 мільйонів

Джерело: Посольство США в Україні

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток. Виділені 155 мільйонів доларів підуть на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.

Зауважте Чіткий сигнал Москві: у США розглянуть законопроєкт про військову допомогу Україні

Гроші спрямують на покращення життя українців. Додаткові ресурси використають у 2021 році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України.

На розвиток яких сфер спрямують гроші

Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців

На цей напрямок виділять 34 мільйони доларів.

він передбачає відновлення України після епідемії COVID-19 шляхом покращення якості основних медичних послуг;

підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;

допомога в розвитку земельного ринку.

Вдосконалення заходів із протидії корупції

На це передбачили 14 мільйонів доларів.

працюватимуть над підтримкою реформ і забезпеченням захисту антикорупційних інституцій;

зменшенням корупції у сфері охорони здоров'я і допомогою в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат зі сторони пацієнтів;

підтримкою платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.

Протидія російській агресії

На це напрямок виділять 63 мільйони доларів.

їх планують спрямувати на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям;

зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи та зміцнення українських підприємств на сході країни;

розширення доступу людей до якісної та об'єктивної інформації в для протидії дезінформації.

Зміцнення демократії та врядування

У цю сферу спрямують 44 мільйони доларів.

передбачає розширення судової реформи;

зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;

заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Читайте також У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

У Черкасах підліток отримав поранення голови

Джерело: "Вичерпно"

У гімназії №9 у Черкасах під час занять з кульової стрільби 19 квітня 14-річний підліток отримав поранення голови.

Директор Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький розповів, що хлопцеві провели операцію та витягнули кулю.

Фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір розташований в правій височній ділянці, а вихідний – в лівій,

– розповів він.

Наразі дев'ятикласник у комі, його тиск – дуже нестабільний. Фахівці продовжують боротись за життя школяра. Поки щось прогнозувати, кажуть лікарі, важко.