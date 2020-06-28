В Україні відзначили 24-ій День Конституції. У Києві на Позняках сталася пожежа: вогонь спалахнув поруч із будинком, який нещодавно постраждав від вибуху. У Польщі обирають нового президента. Такими були головні новини неділі, 28 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 28 червня:

День Конституції

24 роки тому – 28 червня 1996 року, була ухвалена Конституція України – основний закон України. Саме свято День Конституції – є єдиним державним святом, яке прописано у тій же Конституції.

Зверніть увагу Зеленський у День Конституції: З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен

Вперше в Україні з нагоди цього свята не було масових гулянь і концертів. Українці просто отримали затяжний вікенд і приступатимуть до робочого тижня у вівторок. Основні привітання з нагоди свята перенесли в онлайн-площину.

Так, наприклад, Зеленський записав традиційне зверненне, у якому закликав громадян поважати права одне одного.

Вітання Зеленського з Днем Конституції: відео

Пройдіть тест Маєш право чи ні? Що обіцяє Конституція українцям

Цього дня в Україні з'явилася "дитяча Конституція" – спрощений варіант законодавчого документа, який з легкістю мають зрозуміти діти.



Конституція з малюнками, простими поясненнями і яскравими цитатами / Фото Офісу Президента

Вітання від військових

Емоційно та творчо підійшли до привітань із Днем Конституції військові. Оркестр "Едельвейс" у спільному виконанні разом з окрестром Національної Гвардії та оркестру міста Маріуполя.

Музиканти зіграли Гімн України, а відео супроводжував текст з різних статей головного законодавчого акта України.

з прихованим сенсом привітали з Днем Конституції військові із Закарпатського легіону 128-ої Окремої гірсько-штурмової бригади. На своїй сторінці у фейсбуці вони виклали відео, на якому військовий заряджає рушницю. Із кожним внесеним патроном на відео з'являється текст із Конституції.

Так, штурмовики зазначили: вони захищають Конституцію від загарбника щодня та борються за її чинність.

Нагороди від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 27 червня до Дня Конституції підписав указ про присвоєння державних нагород – орденів та почесних звань – понад 200 українцям. З нагоди свята Потап отримав звання "заслужений артист", а Тіна Кароль – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Орден "За мужність" ІІІ ступеня посмертно отримав Дарвін Потуданський – правоохоронець, який загинув у Дніпрі під час затримання злочинця.

Про подію Звання для Потапа й орден Тіні Кароль: Зеленський нагородив понад 200 людей до Дня Конституції

Окрім того, посмертно присвоїли Орден "За заслуги" І ступеня Несміян Олені – головній продюсерці ТСН на "1+1". Вона померла внаслідок тяжкої хвороби 19 червня 2020 року.

Із повним списком осіб, кому з нагоди Дня Конституції присвоїли почесні звання, можна ознайомитися за посиланням.

Пожежа на Позняках

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької (історична місцевість Позняки) спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Розташовується він поряд із іншим будинком, де 21 червня стався вибух.

Детальніше На Позняках у Києві горить багатоповерхівка: це поруч із будинком, де нещодавно пролунав вибух

Повідомлення до рятувальників надійшло близько 16 години. Виявилося, що спалах виник на балконі 12-го поверху з розповсюдженням полум’я вище. Вже за годину рятувальники приборкали вогонь. Зазначають: сильне задимлення, яке бачили мешканці району, виникло через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів.

Відео пожежі на Позняках від очевидців



Вогонь здійнявся вверх і пошкодив сусідні квартири / Фото із соцмереж