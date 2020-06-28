Головні новини 28 червня: День Конституції, пожежа на Позняках, вибори у Польщі
В Україні відзначили 24-ій День Конституції. У Києві на Позняках сталася пожежа: вогонь спалахнув поруч із будинком, який нещодавно постраждав від вибуху. У Польщі обирають нового президента. Такими були головні новини неділі, 28 червня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 28 червня:
День Конституції
24 роки тому – 28 червня 1996 року, була ухвалена Конституція України – основний закон України. Саме свято День Конституції – є єдиним державним святом, яке прописано у тій же Конституції.
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Вперше в Україні з нагоди цього свята не було масових гулянь і концертів. Українці просто отримали затяжний вікенд і приступатимуть до робочого тижня у вівторок. Основні привітання з нагоди свята перенесли в онлайн-площину.
Так, наприклад, Зеленський записав традиційне зверненне, у якому закликав громадян поважати права одне одного.
Вітання Зеленського з Днем Конституції: відео
Пройдіть тест Маєш право чи ні? Що обіцяє Конституція українцям
Цього дня в Україні з'явилася "дитяча Конституція" – спрощений варіант законодавчого документа, який з легкістю мають зрозуміти діти.
Конституція з малюнками, простими поясненнями і яскравими цитатами / Фото Офісу Президента
Вітання від військових
Емоційно та творчо підійшли до привітань із Днем Конституції військові. Оркестр "Едельвейс" у спільному виконанні разом з окрестром Національної Гвардії та оркестру міста Маріуполя.
Музиканти зіграли Гімн України, а відео супроводжував текст з різних статей головного законодавчого акта України.
з прихованим сенсом привітали з Днем Конституції військові із Закарпатського легіону 128-ої Окремої гірсько-штурмової бригади. На своїй сторінці у фейсбуці вони виклали відео, на якому військовий заряджає рушницю. Із кожним внесеним патроном на відео з'являється текст із Конституції.
Так, штурмовики зазначили: вони захищають Конституцію від загарбника щодня та борються за її чинність.
Нагороди від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський 27 червня до Дня Конституції підписав указ про присвоєння державних нагород – орденів та почесних звань – понад 200 українцям. З нагоди свята Потап отримав звання "заслужений артист", а Тіна Кароль – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Орден "За мужність" ІІІ ступеня посмертно отримав Дарвін Потуданський – правоохоронець, який загинув у Дніпрі під час затримання злочинця.
Про подію Звання для Потапа й орден Тіні Кароль: Зеленський нагородив понад 200 людей до Дня Конституції
Окрім того, посмертно присвоїли Орден "За заслуги" І ступеня Несміян Олені – головній продюсерці ТСН на "1+1". Вона померла внаслідок тяжкої хвороби 19 червня 2020 року.
Пожежа на Позняках
У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької (історична місцевість Позняки) спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Розташовується він поряд із іншим будинком, де 21 червня стався вибух.
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Повідомлення до рятувальників надійшло близько 16 години. Виявилося, що спалах виник на балконі 12-го поверху з розповсюдженням полум’я вище. Вже за годину рятувальники приборкали вогонь. Зазначають: сильне задимлення, яке бачили мешканці району, виникло через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів.
Відео пожежі на Позняках від очевидців
Вогонь здійнявся вверх і пошкодив сусідні квартири / Фото із соцмереж
Внаслідок пожежі вогонь пошкодив внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир. До гасіння залучали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників. Що стало причиною займання – наразі невідомо.
Дим стрімко розповсюдився районом / Фото із соцмереж
Зазначимо, спалах стався на тій же вулиці Крушельницької, де лише минулої неділі стався вибух. Надзвичайна подія забрала життя 5 людей і зруйнувала будинок.
Тут детальніше Вибух на Позняках: основна версія слідства щодо причин трагедії
Вибори у Польщі
У Польщі 28 червня провели перший тур президентських виборів. Вони мали відбутися ще у травні, однак на заваді стала пандемія коронавірусу. Зараз ситуація з COVID-19 у Польщі налагодилася, відтак, проголосувати громадяни зможуть за змішаною системою.
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Однак не без нововведень та обмежень: усі виборці і члени виборчих комісій повинні перебувати у захисних масках. Дільниці і територія біля них позначені спеціальними мітками соціальної дистанції, а кількість людей всередині приміщення обмежена. Втім, антикоронавірусні правила не злякали людей: явка є рекордно великою.
Черги до дільниць простягалися на сотні метрів / Фото Agencja Gazeta
Хто головні перетенди
Усього у виборах беруть участь 11 кандидатів. Серед головних кандидатів на майбутнього очільника країни називають трьох претендентів: чинного президента Анджея Дуду, мера Варшави Рафала Тшасковського та журналіста і телеведучого Шимона Головню.
У першому колі голосування за Анджея Дуду свої голоси готові віддати 38% поляків, за Рафала Тшасковського – 27%. Такі результати опитування громадської думки оприлюднило агентство Kantar за тиждень до виборів. У разі якщо в другому турі Дуді доведеться боротися із Тшасковським, розклад буде таким: 39% у Дуди та 42% у Тшасковського. У разі пари Дуда – Головня перший отримає 38%, другий – 46%.
Явка виборців
Станом на 17:00 участь у виборах взяли 47,89% осіб, які перебували у виборчих реєстрах. Це 14 166 725 громадян країни, повідомляє інформаційний портал In Poland, з посиланням на дані Центральної виборчої комісії. У порівнянні з президентськими виборами 2015 року явка о 17 годині складала 34%.
Найбільша явка зберігається у Мазовецькому воєводстві – 51,17% і Малопольському – 50,27%. Голосуватимуть громадяни Польщі до 21:00, відтак дільниці закриють і почнуть підрахунок.
Вибори із дотриманням дистанції / Фото Agencja Gazeta
Зазначимо, що вибори у Польщі – третє проведення волевиявлення у Європі після піку пандемії. Першою вибори провела Сербія, за нею – Ісландія обирала собі главу держави.