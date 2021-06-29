Головні новини 29 червня: матч України, запуск судової реформи, в'язниця за брехню в деклараціях
Джерело:24 канал
Україна зіграє зі Швецією історичний матч на Євро-2020. Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях, схвалила закон, який запускає судову реформу і підтримала ініціативу Зеленського про нацспротив. Чисельність Збройних сил України може зрости. Більшість областей накриє потужними грозами і зливами. Такими були головні новини 29 червня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Історичний матч Швеція – Україна на Євро-2020
Джерело: 24 канал
Увечері 29 червня увага багатьох українців буде прикута до екранів: збірна України гратиме зі збірною Швеції у матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Футболісти гратимуть на нейтральній території – у місті Глазго, що в Шотландії. Матч почнеться о 22:00.
У список футболістів, які можуть вивести Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020 потрапили 26 гравців.
Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.
- Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков.
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.
Українська збірна очікує нелегкої гри, проте команда налаштована на максимальний результат.Нагадаємо, що Швеція та Україна зіграли між собою 5 матчів. В активі України 2 перемоги проти 1 – у Швеції. Ще два матчі завершилися нічиєю.
Як українці підтримують збірну перед важливим матчем
- Володимир Зеленський 28 червня записав звернення до збірної.
- Він запевнив футболістів, що їх підтримуватиме уся Україна. Він зазначив, що "на полі буде 40 мільйонів, а не 11 гравців".
- Президент запустив флешмоб і закликав знімати відео на підтримку футболістів.
- До нього вже долучилося чимало політиків та зірок. Їхні відео зі словами підтримки можна подивитися за цим посиланням.
- У "Нафтогазі" пообіцяли назвати найпотужнішу свердловину іменем тренера Андрія Шевченка, якщо збірна переможе Швецію.
Запуск судової реформи
Джерело: 24 канал
Законопроєкт №3711 про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня. Протягом понад трьох місяців документ готували до другого читання. Перед тим, як ухвалити документ в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок. Підтримали важливий законопроєкт 293 нардепи.
За однією з правок, яку ухвалили, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.
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Що змінить цей законопроєкт
- Він стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, він визначає порядок формування ВККС.
- ВККС складатиметься з 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.
- Будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.
- Крім цього, визначать порядок проведення конкурсів, а також вдосконалять порядок організації роботи та засідань ВККС.
За брехню у деклараціях загрожує в'язниця
Джерело: 24 канал
На засіданні 29 червня нардепи ухвалили законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Це питання у залі Ради розглядають вдруге за місяць.
Із попереднього варіанту документу, який ухвалили 3 червня, вилучили суперечливі правки, через які попереднього разу Володимир Зеленський наклав на документ вето.Нагадаємо, що у жовтні 2020 року КСУ визнав неконституційною норму закону про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало обурення у суспільстві і осуд з боку міжнародних партнерів. У листопаді глава держави зареєстрував законопроєкт, який повертає відповідальність.
9 червня парламент проголосував за закон, проте зі суперечливими правками. Наприклад, одна з них скасовувала покарання за брехню щодо майна родичів. Зеленський наклав на той варіант документу вето і згодом подав новий законопроєкт.
Цього разу президент Володимир Зеленський позитивно оцінив ухвалений документ. Він сказав, що це один із кроків досягнення справедливості.
Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути!
– написав Зеленський.
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Чисельність ЗСУ може зрости
Джерело: Верховна Рада
Ще одна важлива законодавча ініціатива, яку нардепи підтримали 29 червня, – збільшення кількості військових у Збройних силах України. Рада підтримала за основу законопроєкт Володимира Зеленського №5558.
Якщо документ підтримають у другому читанні, лави Збройних сил України, згідно з законом, зростуть до 261 тисячі осіб. З них військовослужбовцями будуть 215 тисяч. Відповідно до чинної редакції закону, ЗСУ містять 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисячі військових. Задля цього у 2022 році потрібно майже 2,5 мільярди гривень, а наступні 2 роки – ще по 718 мільйонів гривень.
Законопроєкт про національний спротив
Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт про національний спротив. Раніше президент Володимир Зеленський визначив документ як невідкладний. Законопроєкт №5557 "Про національний спротив" передбачає залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.
Складовими національного спротиву є:
- територіальну оборону;
- рух опору;
- підготовку громадян України до національного спротиву.
Грози на всій території України
Джерело: Укргідрометцентр
Синоптики попередили про значне погіршення погодних умов на всій території України. Рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності.
Важливо знати Як поводитись під час грози вдома та на вулиці
В Укргідрометцентрі заявили, що в Україні варто очікувати на град, зливи, грози та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Така погода зберігатиметься на переважній більшості територій України.
Сприятливі погодні умови будуть лише на:
- Одещині;
- Миколаївщині;
- Херсонщині;
- в окупованому Криму.