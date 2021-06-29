Головні новини 29 червня: матч України, запуск судової реформи, в'язниця за брехню в деклараціях

Україна зіграє зі Швецією історичний матч на Євро-2020. Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях, схвалила закон, який запускає судову реформу і підтримала ініціативу Зеленського про нацспротив. Чисельність Збройних сил України може зрости. Більшість областей накриє потужними грозами і зливами. Такими були головні новини 29 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Історичний матч Швеція – Україна на Євро-2020

Джерело: 24 канал

Увечері 29 червня увага багатьох українців буде прикута до екранів: збірна України гратиме зі збірною Швеції у матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Футболісти гратимуть на нейтральній території – у місті Глазго, що в Шотландії. Матч почнеться о 22:00.

У список футболістів, які можуть вивести Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020 потрапили 26 гравців.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.

Українська збірна очікує нелегкої гри, проте команда налаштована на максимальний результат.

Як українці підтримують збірну перед важливим матчем

Володимир Зеленський 28 червня записав звернення до збірної.

Він запевнив футболістів, що їх підтримуватиме уся Україна. Він зазначив, що "на полі буде 40 мільйонів, а не 11 гравців".

Президент запустив флешмоб і закликав знімати відео на підтримку футболістів.

До нього вже долучилося чимало політиків та зірок. Їхні відео зі словами підтримки можна подивитися за цим посиланням.

У "Нафтогазі" пообіцяли назвати найпотужнішу свердловину іменем тренера Андрія Шевченка, якщо збірна переможе Швецію.

Запуск судової реформи

, що Швеція та Україна зіграли між собою 5 матчів. В активі України 2 перемоги проти 1 – у Швеції. Ще два матчі завершилися нічиєю.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт №3711 про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня. Протягом понад трьох місяців документ готували до другого читання. Перед тим, як ухвалити документ в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок. Підтримали важливий законопроєкт 293 нардепи.

За однією з правок, яку ухвалили, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.

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Що змінить цей законопроєкт

Він стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, він визначає порядок формування ВККС.

ВККС складатиметься з 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.

Будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Крім цього, визначать порядок проведення конкурсів, а також вдосконалять порядок організації роботи та засідань ВККС.

За брехню у деклараціях загрожує в'язниця

Джерело: 24 канал

На засіданні 29 червня нардепи ухвалили законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Це питання у залі Ради розглядають вдруге за місяць.

Із попереднього варіанту документу, який ухвалили 3 червня, вилучили суперечливі правки, через які попереднього разу Володимир Зеленський наклав на документ вето.

, що у жовтні 2020 року КСУ визнав неконституційною норму закону про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало обурення у суспільстві і осуд з боку міжнародних партнерів. У листопаді глава держави зареєстрував законопроєкт, який повертає відповідальність.

9 червня парламент проголосував за закон, проте зі суперечливими правками. Наприклад, одна з них скасовувала покарання за брехню щодо майна родичів. Зеленський наклав на той варіант документу вето і згодом подав новий законопроєкт.

Цього разу президент Володимир Зеленський позитивно оцінив ухвалений документ. Він сказав, що це один із кроків досягнення справедливості.

Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути!

– написав Зеленський.

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Чисельність ЗСУ може зрости

Джерело: Верховна Рада

Ще одна важлива законодавча ініціатива, яку нардепи підтримали 29 червня, – збільшення кількості військових у Збройних силах України. Рада підтримала за основу законопроєкт Володимира Зеленського №5558.

Якщо документ підтримають у другому читанні, лави Збройних сил України, згідно з законом, зростуть до 261 тисячі осіб. З них військовослужбовцями будуть 215 тисяч. Відповідно до чинної редакції закону, ЗСУ містять 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисячі військових. Задля цього у 2022 році потрібно майже 2,5 мільярди гривень, а наступні 2 роки – ще по 718 мільйонів гривень.

Законопроєкт про національний спротив

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт про національний спротив. Раніше президент Володимир Зеленський визначив документ як невідкладний. Законопроєкт №5557 "Про національний спротив" передбачає залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.

Складовими національного спротиву є:

територіальну оборону;

рух опору;

підготовку громадян України до національного спротиву.

Грози на всій території України

Джерело: Укргідрометцентр

Синоптики попередили про значне погіршення погодних умов на всій території України. Рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності.

Важливо знати Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

В Укргідрометцентрі заявили, що в Україні варто очікувати на град, зливи, грози та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Така погода зберігатиметься на переважній більшості територій України.

Сприятливі погодні умови будуть лише на:

Одещині;

Миколаївщині;

Херсонщині;

в окупованому Криму.



Як поводитися під час грози / Інфографіка 24 каналу