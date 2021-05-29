Головні новини 29 травня: уряд хоче міняти адаптивний карантин, пакет Цілей партнерства від НАТО

Український уряд хоче внести зміни до адаптивного карантину. Україна першою серед держав-партнерів НАТО отримала оновлений пакет Цілей партнерства. У Львові та Києві почали вакцинувати зареєстрованих через Дію. Глобальний пікет солідарності з Білоруссю провели у низці країн світу. Такими були головні новини 29 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Уряд хоче внести зміни в адаптивний карантин

Джерело: "РБК-Україна"

Правила адаптивного карантину в Україні можуть змінити, аби узгодити їх до тих, що діють в ЄС. Уряд готується переглянути індикатори зеленої зони. Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що наразі зелену зону дозволено запроваджувати не для окремих областей, а лише для всієї країни.

Водночас Євросоюз нещодавно вніс зміни до правил щодо визначення "білих" країн. Щодо їхніх громадян не застосовують обмежень щодо в'їзду.

Якщо Україна перейде в зелену зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС,

– наголосив очільник МОЗ.

У новому документі можуть виокремити перелік країн, привабливих для туристів з України.

Зверніть увагу! Наразі вся територія України Наразі вся територія України перебуває у жовтій зоні . Проте 8 регіонів вже відповідають критеріям зеленої. Зокрема, мовиться про о Київську, Вінницьку, Закарпатську, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Полтавську, Хмельницьку області.

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Оновлений пакет Цілей партнерства НАТО

Джерело: Міноборони України

28 травня відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО. Під час зустрічі, яку провели у комбінованому форматі, представили оновлений пакет Цілей партнерства для України до 2025 року.

У документі перераховано сили і засоби, які Київ готує для участі у програмі "Партнерство заради миру", операціях та місіях Альянсу.

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Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборони,

– зазначив помічник генсека НАТО з питань операцій Джон Манза.

Які завдання для України окреслили під час засідання:

Трансформація системи управління ЗСУ.

Досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях.

Коротко про шлях України до НАТО:

У 2008 році Київ подав заявку на вступ до НАТО.

У червні 2020 року Україна набула статусу учасниці Програми розширених можливостей НАТО.

У червні 2021 році відбудеться саміт НАТО, проте на ньому не ухвалять План дій щодо членства України в Альянсі.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Києву необхідно вимагати початку діалогу щодо ПДЧ.

Старт вакцинації через Дію

Джерело: "Сегодня"

У Києві та Львові розпочали роботу перші в Україні центри масової вакцинації. Щовихідних у них вакцинуватимуть проти коронавірусу тих людей, які записалися на імунізацію через додаток Дія.

Львів

У Львові центр вакцинації працює на території стадіону "Арена Львів" вже протягом кількох тижнів. Саме тут вакцинували працівників IT-індустрії.

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Щеплення проводять вакциною

китайської компанії Sinovac. На Львівщину завезли 16 тисяч доз препарату.

Спершу імунізуватимуть працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв'язку, а також зареєстрованих у Дії.

Київ

CoronaVac

Центр вакцинації у столиці облаштували у Міжнародному виставковому центрі поблизу станції метро Лівобережна. Там також щеплять CoronaVac. Напередодні обдзвонили 8 тисяч людей, які зареєструвались на вакцинацію через Дію. 560 людей погодилися прийти на щеплення.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Джерело: 24 канал

У багатьох куточках планети 29 травня відбувається Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Саме у цей день затримали Сергія Тихановського – чоловіка екскандидатки у президенти. До заходу приєднались політики, жителі різних країн та діаспора.

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Організатори зазначили: заходи провели у багатьох країнах – від Нової Зеландії до Канади. Одні з найбільш чисельних пікетів відбулись у Києві та Варшаві. Саме у столиці Польщі на акцію прийшли батьки затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича.

Вимагаю, аби громадянин Лукашенко одумався. Прошу одуматися силовиків, які коять такі звірства. Невже у вас не залишилося нічого людського?

– сказала Надія Протасевич.

Коротко про затримання Романа Протасевича:

23 травня літак компанії Ryanair, що виконував рейс з Афін до Вільнюса, вимушено сів у Мінську.

Білоруські диспетчери повідомили про загрозу замінування.

З літака зняли Романа Протасевича та його дівчину Софію. Їх затримали.

Міжнародна спільнота різко засудила дії білоруської влади. ЄС продовжив санкції проти Мінська, а багато країн закрили авіасполучення з Білоруссю.

Дивіться фото з акцій у Варшаві та Києві / Фото TUT.by