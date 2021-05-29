Головні новини 29 травня: уряд хоче міняти адаптивний карантин, пакет Цілей партнерства від НАТО

Український уряд хоче внести зміни до адаптивного карантину. Україна першою серед держав-партнерів НАТО отримала оновлений пакет Цілей партнерства. У Львові та Києві почали вакцинувати зареєстрованих через Дію. Глобальний пікет солідарності з Білоруссю провели у низці країн світу. Такими були головні новини 29 травня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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Уряд хоче внести зміни в адаптивний карантин
Джерело: "РБК-Україна"
Правила адаптивного карантину в Україні можуть змінити, аби узгодити їх до тих, що діють в ЄС. Уряд готується переглянути індикатори зеленої зони. Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що наразі зелену зону дозволено запроваджувати не для окремих областей, а лише для всієї країни.
Водночас Євросоюз нещодавно вніс зміни до правил щодо визначення "білих" країн. Щодо їхніх громадян не застосовують обмежень щодо в'їзду.
Якщо Україна перейде в зелену зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС,
– наголосив очільник МОЗ.
У новому документі можуть виокремити перелік країн, привабливих для туристів з України.Зверніть увагу! Наразі вся територія України перебуває у жовтій зоні. Проте 8 регіонів вже відповідають критеріям зеленої. Зокрема, мовиться про о Київську, Вінницьку, Закарпатську, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Полтавську, Хмельницьку області.
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Оновлений пакет Цілей партнерства НАТО
Джерело: Міноборони України
28 травня відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО. Під час зустрічі, яку провели у комбінованому форматі, представили оновлений пакет Цілей партнерства для України до 2025 року.
У документі перераховано сили і засоби, які Київ готує для участі у програмі "Партнерство заради миру", операціях та місіях Альянсу.
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Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборони,
– зазначив помічник генсека НАТО з питань операцій Джон Манза.
Які завдання для України окреслили під час засідання:
- Трансформація системи управління ЗСУ.
- Досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях.
Коротко про шлях України до НАТО:
- У 2008 році Київ подав заявку на вступ до НАТО.
- У червні 2020 року Україна набула статусу учасниці Програми розширених можливостей НАТО.
- У червні 2021 році відбудеться саміт НАТО, проте на ньому не ухвалять План дій щодо членства України в Альянсі.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Києву необхідно вимагати початку діалогу щодо ПДЧ.
Старт вакцинації через Дію
Джерело: "Сегодня"
У Києві та Львові розпочали роботу перші в Україні центри масової вакцинації. Щовихідних у них вакцинуватимуть проти коронавірусу тих людей, які записалися на імунізацію через додаток Дія.
Львів
У Львові центр вакцинації працює на території стадіону "Арена Львів" вже протягом кількох тижнів. Саме тут вакцинували працівників IT-індустрії.
До теми Центр вакцинації відкриють і в Одесі: скільки щеплень робитимуть щодняХто отримуватиме вакцину? Щеплення проводять вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac. На Львівщину завезли 16 тисяч доз препарату. Спершу імунізуватимуть працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв'язку, а також зареєстрованих у Дії.
Київ
Центр вакцинації у столиці облаштували у Міжнародному виставковому центрі поблизу станції метро Лівобережна. Там також щеплять CoronaVac. Напередодні обдзвонили 8 тисяч людей, які зареєструвались на вакцинацію через Дію. 560 людей погодилися прийти на щеплення.
Глобальний пікет солідарності з Білоруссю
Джерело: 24 канал
У багатьох куточках планети 29 травня відбувається Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Саме у цей день затримали Сергія Тихановського – чоловіка екскандидатки у президенти. До заходу приєднались політики, жителі різних країн та діаспора.
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Організатори зазначили: заходи провели у багатьох країнах – від Нової Зеландії до Канади. Одні з найбільш чисельних пікетів відбулись у Києві та Варшаві. Саме у столиці Польщі на акцію прийшли батьки затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича.
Вимагаю, аби громадянин Лукашенко одумався. Прошу одуматися силовиків, які коять такі звірства. Невже у вас не залишилося нічого людського?
– сказала Надія Протасевич.
Коротко про затримання Романа Протасевича:
- 23 травня літак компанії Ryanair, що виконував рейс з Афін до Вільнюса, вимушено сів у Мінську.
- Білоруські диспетчери повідомили про загрозу замінування.
- З літака зняли Романа Протасевича та його дівчину Софію. Їх затримали.
- Міжнародна спільнота різко засудила дії білоруської влади. ЄС продовжив санкції проти Мінська, а багато країн закрили авіасполучення з Білоруссю.
Дивіться фото з акцій у Варшаві та Києві / Фото TUT.by