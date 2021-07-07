Найважливіші новини України і світу за 7 липня:

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Вбивство президента Гаїті

Джерело: Juno 7

Невідомі у ніч з 6 на 7 липня напали на приватну резиденцію, де мешкав президент Гаїті Жовенель Моїз та його дружина Мартін. За словами тимчасового очільника уряду Клода Жозефа, частина нападників розмовляла іспанською мовою. Інших деталей наразі нема.

Зловмисники застрелили президента та поранили першу леді.

Згодом низка ЗМІ повідомила, що Мартін Моїз померла. Водночас у посольстві спростували цю інформацію. Там розповіли, що життєві показники леді Моїз – стабільні. Наразі готують літак, який вивезе жінку з країни.



Жовенель та Мартін Моїз / Getty Images

Реакція влади

Через вбивство президента Рада Міністрів Гаїті зібралася на екстрене засідання. Там ухвалили рішення ввести у країні надзвичайний стан.

Клод Жозеф звернувся до народу. Політик наголосив, що не хоче, аби Гаїті занурилося у хаос. Жозеф закликав людей не панікувати і дозволити владі виконувати свою роботу.

Життєвий шлях Жовенеля Моїза

Жовенель Моїз – корінний житель Гаїті. На момент смерті політику було 53 роки.

Розпочав кар'єру як член Палати Торгівлі та Промисловості Північно-Західного Департаменту. Згодом обійняв посаду її голови.

Президентські вибори Моїз виграв з другої спроби. Політик очолив Гаїті у 2017 році.

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Інцидент з "Голосіївським стрілком"

Джерело: 24 канал

У Києві 38-річний чоловік стріляв у поліцейських та поранив патрульного, а також – цивільного. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, постраждалому правоохоронцеві довелося фактично збирати кисть.

Деталі інциденту

Правоохоронці прибули на виклик у будинок ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58.

За словами Геращенка, поліцію викликали через сімейну сварку.

Нетверезий власник квартири відкрив вогонь. Поранивши 2 людей, він забарикадувався у своїй квартирі.

Згодом стрілок щось підпалив там, адже з квартири почав підійматися густий дим.

Спецпризначенці поліції провели операцію "Грім". Чоловіка вдалося затримати.

Брат стрілка розповів, що причиною таких дій начебто стала спроба рейдерського захоплення квартири.

У поліції зауважили: надійшла інформація про конфлікт за право власності квартири між новим і старим власником,

Що відомо про постраждалого поліцейського

Антон Геращенко розповів, що постраждалого правоохоронця звуть Сергій.

У поліції він працює вже 2 роки. Руку Сергія рятують у лікарні імені Шалімова.

За словами Геращенка, якщо не буде загноєння, приблизно через 6 місяців поліцейський знову зможе ворушити пальцями. Однак такою, як раніше, рука вже ніколи не буде.

Політик наголосив, що "Сергію сьогодні було дуже боляче, але він знав на що іде, коли пішов працювати у поліцію".

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що героєві – 27 років. Він – колишній військовослужбовець, який захоплюється мотоспортом.



Постраждалий поліцейський / Фейсбук Олексія Білошицького

Силовики штурмували квартиру / Фото МВС

Затримання стрілка: дивіться відео

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Банкрутство компанії Гладковського

Джерело: Finbalance

Госпсуд Дніпропетровської області ще 6 липня визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", яке накопичило 6,7 мільярда гривень боргів. Процедуру ліквідації компанії вже розпочали.

Відомо, що компанія "Богдан Моторс", яку заснував Олег Гладковський, заборгувала найбільше грошей 4 банкам та ще 2 структурам.

Яку суму заборгував "Богдан Моторс"

"Укрексімбанку" – 1,64 мільярда гривень,

UniCredit Bank AG – 1,53 мільярда гривень,

"Міжнародному інвестиційному банку" – 181,6 мільйона гривень,

"Саревін Інвестментс ЛТД" – 2,35 мільярда гривень,

закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду "Бріз" – 385,8 мільйона гривень,

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" – 349,8 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Лише упродовж 2020 року "Богдан Моторс" отримав 3,38 мільярда гривень збитку.

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Пошуки жертв тіл трагедії з Ан-26

Джерело: ТАСС

На Камчатці упродовж дня тривали пошуки жертв трагедії з літаком Ан-26, який розбився 6 липня на Камчатці та впав в Охотське море. Наразі рятувальники вже виявили фрагменти 19 тіл жертв.

Ідентифікувати вдалося лише одну людину. Щоб упізнати більшість тіл, знадобиться генетична експертиза.

Російська влада також офіційно підтвердила, що вцілілих в авіакатастрофі з Ан-26 немає.

Пошук тіл загиблих: дивіться відео

Наразі розглядають 3 можливі причини авіакатастрофи: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу. Водночас диспетчер повідомив ЗМІ, що екіпаж Ан-26 ігнорував усі рекомендації, які надходили з диспетчерської вежі.