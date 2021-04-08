Головні новини 8 квітня: Зеленський на передовій, перемовини Меркель та Путіна, погрози Кремля

Президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас. Очільник Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорили про Донбас. У Львові продовжили локдаун. З Кремля посипались погрози щодо війни та "кінця України". Такими були головні новини 8 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото

Зеленський приїхав на Донбас

Джерело: Офіс Президента

Президент прибув з робочою поїздкою на Донбас. Сам Зеленський пояснював, що приїхав через загострення на фронті, а також, аби підтримати дух бійців. Президент пообідав разом з військовими, роздав їм нагороди й подарунки та вшанував хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників.

Крім того, Зеленський прибув на передову, відвідавши позиції, де останнім часом було найбільше порушень з боку окупантів.

Що каже про свою поїздку Зеленський

Президент вважає, що політики повинні частіше їздити на Донбас. За його словами, влада не може ховатись в кабінетах, а має перебувати разом з людьми-героями.

Зеленський додав, що командири бачать загострення.

Також головнокомандувач наголосив, що Україна пам’ятає кожного воїна, який загинув, захищаючи державу. До речі, Зеленський відреагував на загибель військового Дениса Юшка.

Зеленський приїхав на Донбас, дивіться відео:

Зеленський відвідав передову / Фото Офісу Президента:

Путін та Меркель поговорили про Донбас

Джерело: 24 канал

Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Політики мали телефонну розмову, у якій канцлерка висловила стурбованість через ескалацію конфлікту.

Деталі розмови

Позиція Кремля

У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель на нібито "провокації Києва". Мовляв, це Україна цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення. Москва переконує, що саме київська влада мусить дотримуватися домовленостей. Крім того, держава-агресор вкотре заговорила про прямий діалог Донецька з Луганськом. У Путіна стверджують, що мінські домовленості – безальтернативний спосіб врегулювання ситуації. Надалі про Донбас Росія і Німеччина планують спілкуватись у нормандському форматі.

Позиція Німеччини

Меркель закликала Путіна зменшити військову присутність біля українського кордону. Також канцлерка акцентувала на д еескалації ситуації на Донбасі.

Зверніть увагу! Меркель, Путін, а також французький президент Еммануель Макрон 30 березня вже Меркель, Путін, а також французький президент Еммануель Макрон 30 березня вже обговорювали Донбас . Щоправда, Зеленського на ці перемовини не запросили.

Яка ситуація на кордоні: що треба знати

Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це попередив Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Крім того, розвідка наголосила, що окупант планує загострення на Донбасі та може пробиратись вглиб України.

Потім глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх військ.



Російські війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу

Читайте також Продовжую виконувати обов'язки, – Вітренко заперечив чутки про відставку

Кремль погрожує "кінцем України"

Джерело: Интерфакс

Заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак озвучив кілька погроз у бік України:

Він заявив, що команда "Кварталу 95" вирішила зіграти на Донбасі спектакль – "Військова загроза". Проте, за його словами, намірів розв'язати бойові дії, скоріш за все, немає.

Однак чомусь Козак стверджує, що Росію можуть "змусити" воювати на окупованих територіях, якщо буде "Сребрениця".

Представник Кремля цинічно пригрозив, якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі, це буде початком кінця України.

Крім того, Козак додав, що переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників відбудуться 19 квітня.

Що таке Сребрениця? Це місто у Сербії, де Це місто у Сербії, де під час Боснійської війни у 1995 році влаштували криваву різанину. Боснійські серби вбили близько 8 тисяч боснійських чоловіків-мусульман.

Реакція України

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував заяву Козака. Він наголосив, що Україна не боїться заяв Росії. За його словами, такими діями Москва вганяє себе в міжнародну ізоляцію, а це – безперспективно.

Тому замість політики блефу та погроз, я б рекомендував керівництву Росії нарешті взяти на себе політичну відповідальність й перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, прийнятих в межах нормандського формату,

– наголосив речник.

У Львові продовжили локдаун

Джерело: телеграм Андрія Садового

Жорсткий карантин у Львові знову продовжили. Тепер він триватиме щонайменше до 19 квітня. Річ у тім, що ситуація з коронавірусом у місті не покращується: дуже багато хворих потребують госпіталізації. Наразі працюють над тим, аби збільшити резерв ліжок.

До речі, міська комісія з надзвичайних ситуацій буде спостерігати за ситуацією і вирішить, чи працюватимуть надалі літні тераси, непродовольчі ринки та початкові школи.

Що відомо про локдаун у Львові

Локдаун у Львові почав діяти з 19 березня, але його кілька разів продовжували.

Ввели суворі обмеження: у дитсадках працюють лише чергові групи для дітей, школярі вчаться дистанційно. Торгові центри, кафе, розважальні заклади зачинені. Заборонили проводити будь-які масові заходи. Громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень – усі пільги скасували.

До слова, Львівська область перебуває у червоній зоні карантину.

За добу 7 квітня на Львівщині діагностували 1255 нових випадків коронавірусу.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

До речі Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня