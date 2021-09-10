Висновки у справі вагнерівців, коронавірус у Разумкова: головні новини 10 вересня

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила результати розслідування справи вагнерівців. На Житомирщині засудили агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ. МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. Британія перевірить біометричні паспорти України для можливого безвізу. Такими були головні новини 10 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо СБУ намагалась виманити "вагнерівців", але це не було спецоперацією: висновки ТСК Ради

Висновки ТСК у справі вагнерівців

Джерело: 24 канал

Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо вагнерівців, оголосила, що планування примусової посадки літака з найманцями не було. Втім СБУ дійсно ініціювала витягнення членів ПВК "Вагнер" з Росії до України та спеціальний захід щодо цього проводився.

Витягнення вагнерівців до України ініціювала СБУ

За словами голови ТСК Мар'яни Безуглої, з 2018 року велося документування інформації про можливих причетних до військової агресії Росії на Донбасі. У липні 2020 року СБУ хотіла виманити деяких з них до України.

Для цього навіть створили фейковий сайт. Співробітники ГУР Міноборони України вели співбесіди, щоб отримувати інформацію, як діє ПВК і хто в них бере участь.

Примусова посадка літака з вагнерівцями не планувалася

За задумом ГУР і СБУ, по прибуттю в Стамбул вагнерівці, що летіли з Москви, мали бути затримані, "враховуючи їхню участь в сирійській операції". Але, як підсумувала Безугла, кооперації, зокрема з Туреччиною – не було. Тож, цей сценарій змінився на

Але цей сценарій не розглядався як основний, не передбачався на етапі реалізації як основний, були опрацьовані ризики і вони очевидні. Це міжнародна ізоляція, потенціал конфлікту з нашим стратегічним партнером тощо,

– зауважила нардепка.

Безугла наголосила, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями

Наприкінці липня 2020 року правоохоронці Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Але операція зірвалась нібито через злив Офіс Президента.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

Разумков знов захворів на COVID-19

Джерело: Дмитро Разумков

Спікер парламенту вже вдруге підхопив коронавірус. Дмитро Разумков зізнався, що навіть не здогадувався про свою хворобу. Однак вчасно виявити її допомогло тестування перед масовим заходом.

Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність, то я вас розчарую. Сьогодні такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей,

– написав глава Верховної Ради.

Разумков сказав, що 11 вересня мав брати участь у Ялтинській європейській стратегії, але через хворобу не зможе фізично бути присутнім. Він подякував організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу. Також Разумков висловив сподівання, що зможе виступити в онлайн форматі.

В якому стані спікер парламенту

За словами Разумкова, він навіть не підозрював, що хворіє на COVID-19. Найближчі кілька тижнів глава парламенту перебуватиме на самоізоляції й працюватиме дистанційно.

На щастя, почуваю себе добре. Бережіть себе і пам‘ятайте, що COVID-19 не зник,

– підсумував Разумков.

Додамо, що спікер Верховної ради вже вдруге хворіє на коронавірус. Минулого разу він підхопив недугу менше ніж рік тому.

Агент ФСБ опинився за ґратами

Дмитро Разумков не вакцинувався проти COVID-19, оскільки мав антитіла до хвороби.

Джерело: СБУ

Працівники контррозвідки СБУ викрили агента ФСБ Росії, який збирав розвідувальні дані на Житомирщині. 10 вересня Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив чоловіка до 8 років за ґратами. Російського агента затримали у квітні 2021 року.

Засуджений визнав, що таки співпрацював з ФСБ. Також він підтвердив, що Росія проводить розвідувально-підривну діяльність проти України.

Що відомо про агента ФСБ на Житомирщині

Чоловіку – 22 роки, він – житель Житомирської області. Для ФСБ він збирав дані про військові частини регіону.

Агент проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, підготував детальні схеми територій військових частин.

Агент збирав дані про керівний склад ССО

Агент від своїх кураторів отримав і спеціальне завдання – встановити персональну інформацію про керівний та особовий склад підрозділу ССО. Мовилось про місця їх проживання, спосіб життя, автотранспорт та навіть маршрути пересування.



Чоловік визнав свою провину / Фото СБУ

Британія перевірить біометричні паспорти України

Джерело: МВС України

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що країна перевірить систему біометричних паспортів України. Це потрібно для перемовин щодо можливого безвізу між країнами.

Цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що надалі стане предметом переговорів між урядами наших країн,

– зазначили у міністерстві.

Водночас Монастирський подякував пані послу за те, що в травні Велика Британія дозволила українцям, які на законних підставах проживають на її території, обмінювати українські водійські права на британські без іспитів.

Безвіз з Британією: що відомо

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що останнім часом у питанні запровадження безвізу між Україною та Британію помітний прогрес.

Також є зрушення щодо скасування віз зі Сполученими Штатами та Канадою. Міністр уточнив, що кроки поки малі, адже політика цих країн є дуже консервативною, однак рух все ж є.

В Україні можуть посилити карантин

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину.

Цікаво Наступний тиждень країна буде ще в зеленій зоні, – Ляшко про роботу шкіл

Міністр охорони здоров'я України наголосив, що наразі його відомство відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції. Мовиться про внесення змін до адаптивного карантину.

Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликати позачерговий Кабмін, де розглянуть питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин,

– наголосив Ляшко.

Якщо уряд схвалить зміни, постанова набере чинності вже через 7 днів. Тоді будуть усі підстави для засідання національної комісії ТЕБ та НС. Тоді на території України зможуть оголосити жовту зону епідеміологічної небезпеки. Окрім того, червону зону зможуть встановлювати на території конкретних областей.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні