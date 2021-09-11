Втрата та поранення на Донбасі, роковини теракту у США: головні новини 11 вересня
Джерело:24 канал
Проросійські бойовики знов посилили обстріли на Донбасі, поранивши 10 наших захисників та вбивши 1 українського героя. Світ вшановує пам'ять жертв жахливого теракту 11 вересня 2001 року у США. У Житомирі після зіткнення швидкої та легковика загинула людина, яку везли до лікарні. А в окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі. Такими були головні новини 11 вересня.
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Загострення на Донбасі
Джерело: штаб ООС
Протягом 11 вересня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Під прицільним вогнем ворога опинилися позиції наших захисників біля:
- Новогнатівки;
- Верхньоторецького;
- Золотого-4;
- Старогнатівки;
- Талаківки;
- Нью-Йорку.
На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку окупантів.
Багато поранених та загиблий
Внаслідок прицільного обстрілу ворога наших позиції 1 український захисник помер. Ще 10 – отримали поранення, зокрема:
- 8 військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення,
- ще 2 – бойові травмування.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського героя та бажає швидкого одужання пораненим захисникам.
Як змінилася ситуація на Донбасі
- На Донбасі почалося чергове загострення. Протягом 8 – 9 вересня постраждали одразу 9 наших захисників. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв підтвердив, що ситуація на фронті значно погіршилась.
- Нещодавно під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці.
- Як повідомили у штабі ООС, лише від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів. Як наслідок – один захисник України загинув, 13 – отримали поранення, ще 8 – бойові травмування.
ДТП зі швидкою у Житомирі
Джерело: "Суспільне"
У Житомирі у ДТП потрапили швидка та легкова автівка. Аварія сталася на проспекті Миру приблизно о 10:00. Автомобіль швидкої повертався з виклику з пацієнтом у салоні, коли зіткнувся з Volkswagen Passat.
На жаль, у результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги. На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони встановлюють усі деталі ДТП.
У Житомирі сталася ДТП за участю швидкої / Фото "Суспільне"
Роковини теракту 11 вересня 2001 року
Джерело: 24 канал
Рівно 20 років тому – 11 вересня 2021 року – сталася подія, яка сколихнула весь світ та назавжди змінила життя тисяч людей. Внаслідок теракту, який і досі вважають найжахливішим в історії США, загинули 2977 осіб, ще понад 25 тисяч осіб були поранені.
Що відомо про трагедію: ключові події
Зранку 11 вересня представники ісламського руху Аль-Каїда викрали 4 літаки:
- American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11,
- United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175,
- American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77,
- United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93.
Їхньою головною ціллю був всесвітній торговий центр, який складався з 7 будівель і був відомий як вежі-близнюки. Вони були розташовані у районі Мангеттена у Нью-Йорку – місці, де завжди було багато людей.
Що зробили терористи
- Перше зіткнення пасажирського Boeing з Північною вежею сталося о 8:46. Літак вибухнув всередині будівлі між 93 та 99 поверхами.
- Менше ніж за 20 хвилин терористи направили ще один літак у Південну вежу між 77 та 85 поверхами. Всі 65 осіб, які перебували на борту лайнера, загинули.
- І вже о 9:37 – Boeing 757-223 врізався в західний бік будівлі Пентагону.
Зіткнення пасажирських літаків з вежами-близнюками: дивіться відео
Що було з четвертим літаком
Згодом стало відомо, що пасажири Boeing 757-222 стільниковим телефоном дізналися про атаки на Всесвітній торговий центр та вирішили запобігти теракту, знешкодивши терористів. У результаті літак, який ісламісти планували направити на Білий дім чи Капітолій, розбився на південний схід від Піттсбурга в окрузі Самерсет, штат Пенсільванія.
Падіння четвертого літака, захопленого терористами: дивіться відео
Відповідальність за теракт взяла на себе "Аль-Каїда". Після цього США оголосили війну тероризму і розпочали вторгнення в Афганістан.
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Зеленський висловив співчуття
Президент України у роковини терактів 11 вересня висловив співчуття Сполученим Штатам. За його словами, Україна разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії.
20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому,
– написав президент.
Володимир Зеленський також додав, що українська держава залишається пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами у цій боротьбі.
Вибух на донецькій нафтобазі
Джерело: телеграм-канал Олексія Кулемзіна
Окупанти заявили, що на нафтобазі в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Відомо, що сталося це Кіровському районі міста.
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За словами "мера" міста, на місце оперативно прибули спеціальні служби.
Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі. Причина події з'ясовується,
– написав Кулемзін.
Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок вибуху наразі немає.
Вибух на нафтобазі в окупованому Донецьку: дивіться відео
Київ – серед лідерів за рівнем забруднення повітря
Джерело: IQAir
В українській столиці знов зафіксували один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Станом на 09:30 індекс забруднення становив 158 при нормі у 50.
Що це означає?Цей рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Тобто люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря. А також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.
Натомість здорові люди з високою ймовірністю не відчують змін.
На першому та другому місці за рівнем забруднення повітря опинилися:
- Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах;
- Кабул, що в Афганістані.
Індекс забруднення повітря у Києві / Скриншот із сайту IQAir
Додамо, що в українській столиці вже неодноразово фіксували високі показники забруднення повітря. До прикладу, 25 серпня індекс Києва становив 105 при нормі в 50, а 16 серпня – 111.