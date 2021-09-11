Втрата та поранення на Донбасі, роковини теракту у США: головні новини 11 вересня

Проросійські бойовики знов посилили обстріли на Донбасі, поранивши 10 наших захисників та вбивши 1 українського героя. Світ вшановує пам'ять жертв жахливого теракту 11 вересня 2001 року у США. У Житомирі після зіткнення швидкої та легковика загинула людина, яку везли до лікарні. А в окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі. Такими були головні новини 11 вересня.

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Загострення на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Протягом 11 вересня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Під прицільним вогнем ворога опинилися позиції наших захисників біля:

Новогнатівки;

Верхньоторецького;

Золотого-4;

Старогнатівки;

Талаківки;

Нью-Йорку.

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку окупантів.

Багато поранених та загиблий

Внаслідок прицільного обстрілу ворога наших позиції 1 український захисник помер. Ще 10 – отримали поранення, зокрема:

8 військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення,

ще 2 – бойові травмування.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського героя та бажає швидкого одужання пораненим захисникам.

Як змінилася ситуація на Донбасі

ДТП зі швидкою у Житомирі

За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими та 12 пораненими.

Джерело: "Суспільне"

У Житомирі у ДТП потрапили швидка та легкова автівка. Аварія сталася на проспекті Миру приблизно о 10:00. Автомобіль швидкої повертався з виклику з пацієнтом у салоні, коли зіткнувся з Volkswagen Passat.

На жаль, у результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги. На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони встановлюють усі деталі ДТП.



У Житомирі сталася ДТП за участю швидкої / Фото "Суспільне"

Роковини теракту 11 вересня 2001 року

Джерело: 24 канал

Рівно 20 років тому – 11 вересня 2021 року – сталася подія, яка сколихнула весь світ та назавжди змінила життя тисяч людей. Внаслідок теракту, який і досі вважають найжахливішим в історії США, загинули 2977 осіб, ще понад 25 тисяч осіб були поранені.

Що відомо про трагедію: ключові події

Зранку 11 вересня представники ісламського руху Аль-Каїда викрали 4 літаки:

American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11,

United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175,

American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77,

United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93.

Їхньою головною ціллю був всесвітній торговий центр, який складався з 7 будівель і був відомий як вежі-близнюки. Вони були розташовані у районі Мангеттена у Нью-Йорку – місці, де завжди було багато людей.

Що зробили терористи

Перше зіткнення пасажирського Boeing з Північною вежею сталося о 8:46. Літак вибухнув всередині будівлі між 93 та 99 поверхами.

Менше ніж за 20 хвилин терористи направили ще один літак у Південну вежу між 77 та 85 поверхами. Всі 65 осіб, які перебували на борту лайнера, загинули.

І вже о 9:37 – Boeing 757-223 врізався в західний бік будівлі Пентагону.

Зіткнення пасажирських літаків з вежами-близнюками: дивіться відео

Що було з четвертим літаком

Згодом стало відомо, що пасажири Boeing 757-222 стільниковим телефоном дізналися про атаки на Всесвітній торговий центр та вирішили запобігти теракту, знешкодивши терористів. У результаті літак, який ісламісти планували направити на Білий дім чи Капітолій, розбився на південний схід від Піттсбурга в окрузі Самерсет, штат Пенсільванія.

Падіння четвертого літака, захопленого терористами: дивіться відео

Відповідальність за теракт взяла на себе "Аль-Каїда". Після цього США оголосили війну тероризму і розпочали вторгнення в Афганістан.

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Зеленський висловив співчуття

Президент України у роковини терактів 11 вересня висловив співчуття Сполученим Штатам. За його словами, Україна разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії.

20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому,

– написав президент.

Володимир Зеленський також додав, що українська держава залишається пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами у цій боротьбі.

Вибух на донецькій нафтобазі

Джерело: телеграм-канал Олексія Кулемзіна

Окупанти заявили, що на нафтобазі в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Відомо, що сталося це Кіровському районі міста.

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За словами "мера" міста, на місце оперативно прибули спеціальні служби.

Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі. Причина події з'ясовується,

– написав Кулемзін.

Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок вибуху наразі немає.

Вибух на нафтобазі в окупованому Донецьку: дивіться відео

Київ – серед лідерів за рівнем забруднення повітря

Джерело: IQAir

В українській столиці знов зафіксували один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Станом на 09:30 індекс забруднення становив 158 при нормі у 50.

Що це означає? Цей рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Тобто люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря. А також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.



Натомість здорові люди з високою ймовірністю не відчують змін.

На першому та другому місці за рівнем забруднення повітря опинилися:

Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах;

Кабул, що в Афганістані.



Індекс забруднення повітря у Києві / Скриншот із сайту IQAir

Додамо, що в українській столиці вже неодноразово фіксували високі показники забруднення повітря. До прикладу, 25 серпня індекс Києва становив 105 при нормі в 50, а 16 серпня – 111.