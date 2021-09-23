Землетрус, закон про олігархів, вирок тітушковода Крисіна: головні новини 23 вересня

Поблизу Чорткова на Тернопільщині трапився землетрус. Верховна Рада остаточно схвалила закон про олігархів. Організатора тітушок Крисіна засудили на 8 років у справі Майдану. Під Верховною Радою сталися сутички між ФОПами та правоохоронцями. З Кабула вилетів український літак з сотнею евакуйованих громадян. Такими були головні новини 23 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Землетрус на Тернопільщині

Джерело: ДСНС

Тернопільщину та кілька сусідніх областей зранку 23 вересня сколихнув землетрус. Підземні поштовхи біля Чорткова були досить слабкими і сягнули магнітуди 4,3 бала. Втім, цього вистачило, аби вібрації відчули жителі Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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Люди у соцмережах активно діляться враженнями від незвичайного явища. На фейсбук-сторінках про жодні руйнування не розповідають, проте підземні поштовхи місцеві жителі таки відчули.

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Відомо, що землетрус стався з самого ранку, приблизно о 6:20. За попередньою інформацією – на глибині близько 60 кілометрів. Ні інфраструктура, ні оселі місцевих не постраждали: усе обійшлося лише вібрацією.

Закон про олігархів ухвалили

Джерело: 24 канал

Верховна Рада 23 вересня остаточно ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Вперше законопроєкт у стінах Ради розглядали ще у липні 2021 року. На цій законодавчій ініціативі наполягав президент Володимир Зеленський, внісши документ як невідкладний.

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Згідно зі списками Верховної Ради, "за" проголосували 279 нардепів:

229 голосів – фракція політичної партії "Слуга народу";

18 голосів – депутатська група "Партія "За майбутнє";

15 – депутатська група "Довіра";

11 – фракція політичної партії "Голос";

6 – позафракційні.

Проти проголосували 54 нардепи:

1 нардеп – від "Слуг народу";

20 – від "Опозиційної платформи – За життя";

23 – від "Європейської солідарності";

5 – позафракційних;

5 – від "Голосу".

Одна "слуга", яка була проти – Людмила Буймістер. У коментарі журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розглядатимуть виключення Буймістер з фракції.

Згідно з законом, олігархів мають перетворити на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. Саме тому створять реєстр олігархів. Детальніше про те, хто може туди потрапити – тут

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Вирок для керівника тітушок Юрія Крисіна

Джерело: фейсбук Юлії Малашич

8 років в'язниці отримав куратор тітушок, які катували євромайданівців, Юрій Крисін. Вирок Юрію Крисіну виніс 23 вересня Дарницький суд Києва. Обвинувачення проти нього висували прокурори Офісу генпрокурора.

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Саме "тітушки" під керівництвом Юрія Крисіна активно брали участь у викраденнях і катуваннях майданівців. У січні 2014 року він робив це дистанційно, перебуваючи на Мальдівах.



Крисін керував тітушками навіть дистанційно / Фото hromadske

Павло Дикань, адвокат постраждалих майданівців, повідомив Суспільному, що суду вдалося довести його провину у цій справі.

Вбивство журналіста В'ячеслава Веремія

У лютому 2014 року Крисін і його тітушки на вулиці Великій Житомирській зупинили таксі з журналістом "Вестей" В'ячеславом Веремієм.

Бійці за командою Крисіна атакували авто, трусили його і запалили коктейлі Молотова.

Від журналіста вони хотіли отримати схеми керування Майданом та інші дані.

Згодом бандити завдали Веремію вогнепальне поранення: лікарі боролися за його життя, але марно. В'ячеслав Веремій помер 19 лютого.



Від отриманого поранення Веремій помер / Фото "Вести"

У червні 2018 року Юрія Крисіна в цій справі було засуджено до 5 років реального ув'язнення. 10 вересня 2019 року Верховний Суд України підтвердив цей вирок і відтоді він перебуває "на зоні".

Станом на вересень 2021 року Юрію Крисіну за чинними вироками залишається відсидіти до 2026 року. Оскільки новий термін у 8 років рахують від дати попереднього ув'язнення.

Юрія Крисіна в кримінальних колах знають за прізвиськами "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Одним із його покровителів називали колишнього голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

Сутички біля Ради між ФОПами і поліцією

Джерело: 24 канал

Під будівлею Верховної Ради перед черговим засіданням відбулася акція протесту SaveФОП. Втім, вона пройшла неспокійно: між мітингувальниками та правоохоронцями трапилися сутички.

Причиною мітингу стало те, що люди вимагали схвалити документи №3853 та №3993 щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Близько 11:20 активісти намагалися прорватися через кордон правоохоронців та перекрити дорогу зі сторони вулиць Шовковична та Михайла Грушевського. Однак поліцейські відтіснили протестувальників. Декого виносили навіть на руках.



Протест ФОПів 23 вересня

Сутички біля Ради 23 вересня: як це було

За даними телеграм-каналу "Киев Сейчас", під час штовханини постраждала жінка. Її відвезли у лікарню з травмою ноги.

Зрештою законопроєкти, через які бастували ФОП, у Раді не розглянули. Перший із них так і не внесли до порядку денного, другий – лише обговорили у профільному комітеті.

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Евакуація з Афганістану

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Українські спецслужби евакуювали ще близько 100 людей зі захопленого талібами Кабула. Домовлялися про цю евакуацію із бойовиками протягом кількох днів. Переговори вели українські дипломати з МЗС, розвідка та Офіс Президента. Також активну участь брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

Сьогодні (23 вересня – 24 канал) зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака перебували близько 100 громадян.

– зазначили в ГУР.

Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом доби.