В Україні – новий Кабмін: хто втратив посади, а хто зберіг
- Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України, а Михайло Федоров – першим віцепрем'єром.
- Кабмін скоротився з 21 особи до 17; 13 міністрів залишаються, 8 йдуть, зокрема, кілька міністерств об'єднали.
17 липня Верховна Рада затвердила оновлений склад Кабінету міністрів. Напередодні нардепи підтримали відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра і, відповідно, усього уряду.
Раніше Володимир Зеленський визначив основні завдання для нового складу Кабміну. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї, контрактування необхідної кількості дронів, повне виконання програм соціальної підтримки, передає 24 Канал.
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Як змінився український Кабмін?
Новим прем'єр-міністром України стала Юлія Свириденко – колишня очільниця Мінекономіки та перша віцепрем'єрка.
Першим віцепрем'єром натомість став міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Колишній заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції.
Колишній міністр енергетики Герман Галущенко тепер очолить Міністерство юстиції. Натомість на чолі Міненергетики стала Світлана Гринчук – колишня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів.
Три міністерства – Міністерство економіки, Міністерство агрополітики, Міністерство захисту навколишнього середовища – об'єднали в одне Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Його главою став Олексій Соболєв. Раніше він був першим заступником міністра економіки.
Міністерство соцполітики об'єднали з Міністерством національної єдності в одне Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Його очолив Денис Улютін, колишній перший заступник міністра фінансів.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України об'єднали з Міністерством оборони. На його чолі поставили експрем'єра Денис Шмигаля.
Хто лишився на своїх посадах:
- міністр закордонних справ – Андрій Сибіга,
- міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,
- міністр охорони здоров'я – Віктор Ляшко,
- міністр фінансів – Сергій Марченко,
- міністр молоді та спорту – Матвій Бідний,
- міністр освіти і науки – Оксен Лісовий,
- міністерка у справах ветеранів – Наталя Калмикова,
- віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України – Олексій Кулеба.
Що буде з іншими міністрами?
Загалом склад Кабміну скоротився з 21 особи до 17. 13 міністрів залишаються, 8 йдуть.
Кого в уряді більше не буде:
- Германа Сметаніна, який з вересня 2024 року був міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Олега Немчінова, який з 4 березня 2020 був міністром Кабінету Міністрів України (без портфеля) в уряді Дениса Шмигаля. Тепер цю посаду ліквідували;
- Віталія Коваля, який з вересня 2024 року очолював Мінагрополітики (тепер це відомство влилося в Мінекономіки).
- Олексія Чернишова, який був віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності України.
- Миколи Точицького, який очолював Мінкульт з вересня 2024 року. Він стане новим постійним представником України при Раді Європи. Посада міністра культури та інформаційної політики залишається вакантною.
- Рустема Умєрова, ексміністра оборони. Припускають, що він може отримати посаду в РНБО.
- Ольги Стефанішиної, колишньої віцепрем'єрки з питань євроінтеграції та ексміністра юстиції України. Наразі призначена Президентом спеціальним уповноваженим із розвитку співпраці з США; очікує погодження кандидатури як посла України у США .