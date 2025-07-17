В Україні – новий Кабмін: хто втратив посади, а хто зберіг

17 липня Верховна Рада затвердила оновлений склад Кабінету міністрів. Напередодні нардепи підтримали відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра і, відповідно, усього уряду.

Раніше Володимир Зеленський визначив основні завдання для нового складу Кабміну. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї, контрактування необхідної кількості дронів, повне виконання програм соціальної підтримки, передає 24 Канал.

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Як змінився український Кабмін?

Новим прем'єр-міністром України стала Юлія Свириденко – колишня очільниця Мінекономіки та перша віцепрем'єрка.

Першим віцепрем'єром натомість став міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Колишній заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції.

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко тепер очолить Міністерство юстиції. Натомість на чолі Міненергетики стала Світлана Гринчук – колишня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів.

Три міністерства – Міністерство економіки, Міністерство агрополітики, Міністерство захисту навколишнього середовища – об'єднали в одне Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Його главою став Олексій Соболєв. Раніше він був першим заступником міністра економіки.

Міністерство соцполітики об'єднали з Міністерством національної єдності в одне Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Його очолив Денис Улютін, колишній перший заступник міністра фінансів.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України об'єднали з Міністерством оборони. На його чолі поставили експрем'єра Денис Шмигаля.

Хто лишився на своїх посадах:

міністр закордонних справ – Андрій Сибіга,

міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,

міністр охорони здоров'я – Віктор Ляшко,

міністр фінансів – Сергій Марченко,

міністр молоді та спорту – Матвій Бідний,

міністр освіти і науки – Оксен Лісовий,

міністерка у справах ветеранів – Наталя Калмикова,

віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України – Олексій Кулеба.

Що буде з іншими міністрами?

Загалом склад Кабміну скоротився з 21 особи до 17. 13 міністрів залишаються, 8 йдуть.

Кого в уряді більше не буде: