У Сухопутних військах прокоментували ймовірність контрнаступу ЗСУ у 2025 році

Західні аналітики та офіційні особи говорять про те, що вже наступного року Україна може розпочати новий потужний контрнаступ. Однак це дуже нелегкий процес, який потребує і часу, і зусиль.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив 24 Каналу, що новий контрнаступ не буде схожим на попередні, адже ситуація на полі бою значно змінилась. А для того, аби контрнаступ можливо було провести, необхідно кілька факторів.

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Що потрібно для нового контрнаступу ЗСУ

Насамперед варто зрозуміти, що існують різні контрнаступальні операції.

Контрнаступи на тактичному рівні відбуваються завжди, щойно ми маємо можливість відкинути ворога чи перехопити ініціативу. Для контрнаступів на оперативному рівні, наприклад, в районі Часового Яру, на Лимано-Куп'янському чи Авдіївському напрямку потрібен час та підготовка,

– наголосив Іван Тимочко.

Мовиться зокрема про накопичення боєкомплекту, злагодження бійців. Аби все відбулося на найвищому рівні, необхідний як певний часовий проміжок, так і ресурс.

Потужний контрнаступ стратегічного рівня відповідно вимагає ще більше сил та засобів.

"Якщо обіцяна зброя союзників надійде повною мірою, встигне надійти до наших бригад та підрозділів, відбудеться злагодження на рівні оперативних угруповань, тоді вже можна говорити про контрнаступ. Але для цього, на жаль, потрібно ще дуже багато роботи, поту та кривавих мозолів, які доведеться натерти", – пояснив Тимочко.

Тож говорячи про великий контрнаступ на кінці 2024 чи у 2025 році, варто й розуміти, яка кропітка робота військових, дотичних до війська структур та спецслужб має відбутися до цього.

Контрнаступ матиме інший вигляд

Важливими для проведення контрнаступу є також мобілізаційні процеси – наскільки правильно та злагоджено спрацюють в Україні органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнес, силові структури тощо.

Ми здобули багато досвіду, на жаль, заплативши за це кров'ю та ресурсами. Але цей досвід зараз варто оцінити лише на користь перемоги нашої країни. Перемога – це контрнаступи, які зараз абсолютно відрізнятимуться типом, методологією, процесом підготовки та самим веденням бойових дій,

– наголосив Тимочко.

Карта війни та поле бою зараз справді дуже змінились у порівнянні з 2023, а тим паче – з 2022 роком. За цей час з'явилося багато номенклатури зброї, яка геть інакше впливає на ведення, стратегію та тактику бою.

Що ще кажуть про можливий контрнаступ України