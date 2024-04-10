Має дати результат, – Зеленський заявив, що новий контрнаступ ЗСУ буде успішнішим

Володимир Зеленський заявив, що новий контрнаступ Збройних Сил України буде успішнішим. Президент наголосив, що військові мають новий план, який має дати результати.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю. Він також наголосив, що під час минулого контрнаступу ворог знав про плани ЗСУ.

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Новий контрнаступ буде успішнішим

Говорячи в інтерв'ю Politico про минулорічний контрнаступ, президент України заявив, що спроба ЗСУ була не настільки успішною, як це планувалося. Він пояснив, що росіяни знали про плани українських захисників і підготувалися. Зеленський не став розкривати деталі, а лише наголосив, що під час останнього наступу Україна "була саботована зсередини". Президент наголосив, що "росіяни знали, де ми збираємося атакувати".

Зеленський додав, що у майбутньому історія покаже, що окупанти дійсно знали про плани ЗСУ. Водночас президент заявив, що майбутній контрнаступ України буде успішнішим. Він стверджує, що контрнаступ дасть результати, а українські військові зможуть завдати ворогу ударів у відповідь.

При цьому президент наголосив, що було б серйозною помилкою, якби союзники України відмовилися від своїх зобов'язань щодо військової допомоги та підтримки наших військових.

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