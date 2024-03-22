Ексглава ЦРУ сказав, коли Україна зможе перейти у наступ та назвав умову для цього

Українські захисники не змогли досягти значних успіхів під час військової кампанії влітку та восени 2023 року. ексглава ЦРУ назвав нові терміни, коли Україна зможе наступати на фронті.

Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус у виступі на 16-му щорічному Київському безпековому форумі заявив, що наша держава зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги. Суперечки в США точаться уже кілька місяців.

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В США існує двопартійна підтримка України

Він зазначив, що спікер Палати представників Майк Джонсон давав "обнадійливі коментарі" стосовно голосування про допомогу нашій державі.

Не знаю, коли буде рішення. Але, сподіваюся, у наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийняте,

– підкреслив Петреус.

Він вважає, що допомога дасть Україні змогу перехопити ініціативу на полі бою, а вже в кінці цього року або на початку наступного перейти в наступ.

США не допустять, щоб Україна програла