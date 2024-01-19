Росія може влітку розпочати новий великомасштабний наступ, – Financial Times
Джерело:Financial Times
У західних медіа багато говорять про те, що Росія може спробувати поновити наступ на фронті. Зокрема, ворог також може знову спробувати захопити великі міста.
Видання Financial Times пише, що за оцінкою американських розвідників, цілі російського президента Владіміра Путіна в Україні не змінились. Він досі хоче завоювати всю країну та підкорити українців.
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Перспективи прориву
Видання, посилаючись на українських військових, пише, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Водночас росіяни можуть спробувати захопити великі міста, наприклад, Харків чи повторити свою спробу захоплення Києва.
Це пояснює, чому Росія продовжує наступальні операції на Сході України за декількома напрямками. Зокрема, навколо Авдіївки, а також на Лиманському та Куп'янському напрямку.Зверніть увагу! Росіяни вже кілька разів намагались поновити наступ на кількох напрямках, однак жодного разу їхні спроби не увінчались успіхом. Крім цього, про новий наступ на Харків та Київ говорять вже не вперше.
Перспективи оперативного прориву в обох сторін невеликі.
Україна змінює тактику та переходить до "активної оборони". Така стратегія передбачає також і пошук слабких місць у противника у поєднанні з далекими повітряними ударами. Завдяки цьому Україна зможе наростити сили цього року та підготуватися до 2025-го. Тоді контрнаступ матиме більше шансів.
Цю стратегію підтримують і країни – партнери. Таким чином вони зможуть підготувати базу для допомоги нашій державі. Зокрема, на такому підході наполягають і США.
Росія може напасти на країну НАТО
- Останнім часом багато говорять про те, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу. У Німеччині закликали готуватися. Однак німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.
- Міністр оборони Борис Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Втім, схильний довіряти заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.
- Також посадовець зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.
- Ексочільник МЗС Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський президент Владімір Путін може напасти на Молдову. Водночас він впевнений, що Путін навряд чи насмілиться напасти на одну із країн НАТО. Дипломат сказав, що війна в Україні показала йому, що Росії буде важко встигати за збройовими технологіями НАТО. За його словами, найкраще, що світ може зробити для миру – масово переозброїтися.