Росія готується до нового наступу: у розвідці назвали пріоритети Путіна в Україні

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на захопленні Луганщини та Донеччини. Втім, не можна виключати активності ворога й на інших напрямках.

Про це 24 Каналу розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Сили оборони розглядають різні варіанти подальших дій окупантів.

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Також українське керівництво готується до різних сценаріїв нового наступу Росії.

"Однак пріоритетом для окупантів залишається Донбас. Відомий факт, що після того, як відповідальним за війну в Україні призначили Валєрія Герасимова, Владімір Путін поставив йому завдання захопити Донбас до березня", – зазначив Юсов.

Схід залишається пріоритетом для окупантів

Речник ГУР МО додав, що вже зараз спостерігається активізація ворожих сил на Сході України. За словами Юсова, стратегічна мета окупантів залишається незмінною – вони прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Однак не можна виключати активність ворога і на інших напрямках. Як зазначив Юсов, мета провокацій з боку російських загарбників може бути різною, зокрема:

спроба відволікання та розтягування українських сил;

створення додаткових центрів напруги.

"Але Схід залишається пріоритетом для окупантів. Це якщо не брати до уваги загальні шизофренічні цілі Путіна та Кремля щодо України", – сказав Юсов.

Речник Головного управління розвідки додав, що Сили оборони чудово знають про всі завдання російських окупантів і готують відповідну реакцію.

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Мета Путіна – знищити Україну

Водночас у січні російський диктатор назвав нову мету так званої "спецоперації". Путін видав абсурдну тезу про те, що мета війни проти України – це "захист Росії". Юсов наголосив, що насправді нічого не змінилося.

Андрій Юсов Речник Головного управління розвідки Міноборони України Окрім цілі лікуватися і підтримувати своє здоров'я, яке згасає, у Путіна залишається параноїдальне бажання знищити Україну. Це справді геноцидне ставлення до українців як нації та України як держави. І ця мета – знищити Україну – залишається.

За словами Юсова, керівництво Росії чудово розуміє, що бліцкриг не вдався.

"Скоро буде рік, як вони "за 3 дні" беруть Київ. Зараз Росія виходить на війну на виснаження. Мобілізаційний ресурс дозволяє. Все нові й нові мобілізовані будуть прибувати на територію України", – зазначив речник Головного управління розвідки.

Він додав, що це формує завдання для України та антипутінської коаліції. Юсов наголосив, що саме 2023 рік має стати вирішальним для того, аби зламати військову машину Путіна в Україні.

Кремль хоче збільшити армію до 2 мільйонів

За даними української розвідки, зараз в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Росія має наміри й надалі збільшувати своє військо. Зокрема, міністр оборони країни-агресорки заявив про плани створити 1,5-мільйонну армію.

Насправді Кремль буде готувати армію до 2 мільйонів. До військового керівництва Росії прийшло усвідомлення, що з сучасною технікою, високоточною зброєю та боєкомплектом у них величезні проблеми. Тому сьогодні росіяни компенсують це саме живою силою,

– пояснив Юсов.

Речник ГУР МО додав, що Росія залучає до війни різні категорії населення.

Це і ув'язнені, які завербовані різними приватними військовими компаніями. Юсов додав, що йдеться не лише про ПВК "Вагнера", а й інші структури, які офіційно діють від російського міноборони.

А також – росіяни, призвані у рамках так званої "часткової" мобілізації, яку російський диктатор оголосив у вересні 2022 року.

Мобілізація у Росії не зупинялася

Юсов додав, що у Росії продовжують призивати людей до окупаційного війська.

"Мобілізація в Росії триває, вона не зупиняється. У Путіна наразі є розуміння, що росіяни будуть терпіти цей потік загиблих у пакетах. І поки що справді терплять", – сказав речник ГУР МО.

Він додав, що рано чи пізно у росіян все-таки станеться психологічний злам у цьому питанні.

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