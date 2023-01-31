Нас реально кидали на Херсон, – боєць ЗСУ розповів, як Сирський обманув росіян на Харківщині

Російські ЗМІ почали розповсюджувати фейки про те, що окупанти планують новий наступ на півночі Харківщини. Однак це не більше ніж розмови.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, російські загарбники дійсно активно розповідають, що готуються до наступу на Півночі.

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Як зазначив Сазонов, окупанти також розганяють інформацію про підготовку шкіл для розміщення додаткового особового складу у Брянській області Росії. Окрім того, російська влада звітує про стягування ресурсів до Курської області – нібито для захисту кордону.

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Військовий ЗСУ наголосив, що усе це – лише напускання туману.

Ми слідкуємо за концентрацією сил та техніки, за тим, куди везуть поповнення, боєкомплект, тобто де збирається "кулак". А заяви у ЗМІ й такі розповіді – це більше відволікання уваги,

– зазначив Сазонов.

Він додав, що неясно, кого росіяни намагаються ввести в оману. Якщо таким чином окупанти хочуть обвести навколо пальця ЗСУ, то це неможливо. Адже українські військові вірять власній розвідці, а не російським ЗМІ.

Сазонов припустив, що розповіді про підготовку до атаки у Харківській області можуть бути спрямовані насамперед на російське населення.

"Не виходить біля Бахмута – поки розкажемо своїм з телевізора про те, що розгортаємо наступ на Харківщині. А, може, й українці повірять, і ми потім вдаримо по Бахмуту", – припустив боєць ЗСУ.

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Сазонов зауважив, що росіяни потрапили саме у таку інформаційну пастку у 2022 році.

Кирило Сазонов Військовий ЗСУ Олександр Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ – 24 Канал) дуже добре впіймав їх на цій темі. Ми реально отримали команду готуватися йти на Херсон, кинули туди всі резерви. Нас зірвали, кого звідки. Ми всі вийшли до Херсона і готувалися до його звільнення. А росіяни готувалися його захищати.

Однак, за словами військового, у той же час українські захисники здійснили успішний рейд у тил ворога на Харківщині й почали блискавично звільняти регіон.

"Можливо, окупанти намагаються повторити досвід Сирського. Однак ми не настільки довірливі. Ми бачимо, що вони концентрують сили на Сході, а зовсім не на Півночі", – наголосив Сазонов.

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