Путін спробує новий наступ на Україну, але 2023 рік стане для нього останнім, – політолог

Владімір Путін 22 грудня виступив перед пропагандистами і вперше назвав вторгнення в Україну війною. Це може бути не просто обмовкою.

Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, зараз президент країни-агресорки пригнічений поразками власної армії.

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Путін у 2023 році почне новий наступ на Україну

Політолог вважає, що відчай та авантюризм російського диктатора штовхатиме його на нові афери, зокрема й воєнні.

Путін спробує переламати хід війни в Україні. Він влаштує у 2023 році нову воєнну авантюру і здійснить спробу нового масштабного наступу на Україну. Звісно, якщо до цього не почнеться повномасштабний і переможний наступ української армії,

– сказав Ейдман.

За словами політолога, важко передбачити, як саме може виглядати нова атака Росії. Ейдман зауважив, що можна прогнозувати дії раціональних людей. А російський диктатор останнім часом поводиться як людина, позбавлена здорового глузду, і ухвалює рішення, виходячи з фантастичної, тільки йому зрозумілої псевдоінформації.

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Російський диктатор не досидить у кріслі до 2024 року

Ейдман вважає, що Владімір Путін назвав вторгнення в Україну війною не просто так. Існує ймовірність, що таким чином очільник Кремля готує росіян до того, що Москва офіційно оголосить війну Києву. Тоді в Росії оголосять воєнний стан, а президентські вибори 2024 року скасуються.

Однак я не втрачаю надії, що Путін не досидить у президентському кріслі до виборів 2024 року. 2023-й стане останнім роком його правління,

– сказав політолог.

Новий наступ на Україну пришвидшить кінець путінського режиму

За його словами, Росія стрімко котиться у прірву. А наступного року події будуть розвиватися дуже динамічно.

"Путіну не вдасться влаштувати нову версію Першої світової війни, коли війська будуть сидіти в окопах і роками кидатися артилерійськими снарядами. Путінський режим цього не витримає", – сказав політолог.

Він додав, що спроба нового наступу на Україну зіграє велику роль у тому, що Путін може втратити свою владу.

Новий наступ закінчиться повним провалом. А разом з цим закінчиться й російське вторгнення в Україну, а потім – і путінський режим,

– наголосив Ейдман.

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