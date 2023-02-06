Великий наступ Росії: який населений пункт стане каменем спотикання для ворога

Financial Times прогнозує, що протягом наступних 10 днів Росія може розпочати нову потужну атаку на Україну. Однак наступ Росії вже триває.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, наступ росіян розпочався ще після російського Різдва, тобто після 7 січня.

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Як зазначив військовий експерт, наступ окупантів наростає у геометричній прогресії. Тобто щодня кількість російських військ на лінії фронту збільшується у певну кількість разів. Відповідно, зростає тиск окупантів на ЗСУ.

Окупанти наступають на Донеччині та Луганщині

Як розповів Світан, наступальні дії окупантів наростають через те, що в Україну постійно заходять нові сили ворога.

Ще будуть заходити близько 100 тисяч військових. В основному, росіяни рухаються у напрямку Луганської та Донецької областей,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами, російські війська заходять з 2 напрямків:

з міста Валуйки Бєлгородської області – на Сватове та Кремінну на Луганщині;

або йдуть через Ростов-на-Дону та Маріуполь, а далі підіймаються на північ ближче до Донецька.

Роман Світан припустив, як розгортатиметься новий наступ росіян: дивіться відео

Інтенсивність наступу наростатиме щодня

Світан зауважив, що щодня збільшується кількість військ ворога на "нулі".

Окупанти розгортатимуть атаки на ділянці у 200 кілометрів фронту на Донбасі – від Вугледара до Куп'янська. Саме на цій лінії фронту найближчим часом буде збільшуватися тиск на українських захисників,

– наголосив військовий експерт.

Водночас полковник запасу ЗСУ переконаний, що ніякого іншого масштабного наступу, коли якось вранці на Україну звідкись посуне величезна кількість російських військ, не буде. За його словами, такі сценарії вже у минулому.

Завдання ворога на Луганщині

Світан зазначив, що у районі Луганського фронту росіяни спробують витиснути українські війська з лівого берега ріки Оскіл – на ділянці від Куп'янська до Лимана. Причому, за словами військового експерта, окупанти рухатимуться з 2 боків:

з боку російських Валуйок – на Куп'янськ та Сватове, тобто з півночі на південь;

також спробують наступати зі сходу на захід – від Кремінної на Торське та Лиман.

"Росіяни намагатимуться з міжріччя Осколу та ріки Красна, вздовж якої зараз йде лінія фронту, витиснути наші війська, прикриваючись з правого флангу Оскільським водосховищем", – зазначив військовий експерт.

Навіщо росіянам Вугледар на Донеччині

Світан вважає, що на Донеччині російські загарбники й далі штурмуватимуть місто Вугледар.

"Вугледар потрібен росіянам для того, аби зайти в тил нашому угрупованню, вийшовши на Курахове та через Покровськ – аж до Добропілля. Однак це займе у них певний час", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що на цій ділянці – кілька десятків кілометрів, які швидко не пройдеш.

Плани росіян на Бахмут

Також, за словами військового експерта, окупанти будуть рухатися на Авдіївку та Мар'їнку. Окрім того, росіяни намагатимуться оточити Бахмут, підійшовши до міста з півдня.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Зараз росіяни намагаються вийти на Часів Яр. Саме це місто буде таким собі каменем спотикання для росіян у системі, яка утримує наші війська у Бахмуті. Зараз вихід на Часів Яр для росіян закритий. Наші війська і надалі утримуватимуть цей рубіж.

Світан додав, що також окупанти намагатимуться вийти з-під Лисичанська у район Сіверська.

Що потрібно Україні, аби зупинити наступ ворога

Полковник ЗСУ зазначив, що найближчим часом усі напрямки на Донбасі будуть гарячими. Однак Світан переконаний, що зусиль окупантів вистачить максимум до кінця лютого. Адже Росія під час наступальних дій зазнаватиме великих втрат.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Нам потрібно вивести режим знищення росіян на новий рівень. Тобто підняти цю кількість з 700 – 800 на добу до 1,5 тисячі. Ще буде близько 1,5 тисячі поранених. Тобто нам потрібно виводити з лінії фронту назавжди близько 3 тисяч росіян на день, і тоді ми зупинимо цей наступ.

Світан додав, що після лютого наступальні дії російських військ підуть на спад. Адже у Росії зараз немає військ для того, аби й далі збільшувати наступ.

Масштабний наступ росіян: коротко