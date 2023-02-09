Новий наступ Росії на Донбасі вже почався, – Подоляк

Останніми тижнями чимало обговорень точиться довкола повторного наступу росіян. Аналітики стверджують, що окупанти зосередяться на східному напрямку.

Втім, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, масштабний наступ росіян вже розпочався. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Як наголосив Подоляк, сьогодні основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. І вони досить масштабні.

Коли всі очікували наступу, то це і є той масштабний наступ, він вже почався. Хоча можна сказати, що й не закінчувався,

– говорить радник ОП.

Він додає, що кремлівський диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть. Проте для Владіміра Путіна, як відомо, їхнє життя не має жодної цінності.

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