Новий наступ Росії на Донбасі вже почався, – Подоляк
Останніми тижнями чимало обговорень точиться довкола повторного наступу росіян. Аналітики стверджують, що окупанти зосередяться на східному напрямку.
Втім, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, масштабний наступ росіян вже розпочався. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Як наголосив Подоляк, сьогодні основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. І вони досить масштабні.
Коли всі очікували наступу, то це і є той масштабний наступ, він вже почався. Хоча можна сказати, що й не закінчувався,
– говорить радник ОП.
Він додає, що кремлівський диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть. Проте для Владіміра Путіна, як відомо, їхнє життя не має жодної цінності.
Втрати ворога: останні новини
- Українські захисники продовжують давати відсіч ворогові, боронити нашу рідну землю. Лише за минулу добу військові української армії ліквідували 910 загарбників. Втрати бойової техніки противника також стрімко зростають.
- На фронті гинуть не лише мобілізовані росіяни, а й вище керівництво. Так, від початку повномасштабної війни в Україні на "концерт Кобзона" вже відправилися понад 20 російських генералів.
- Вочевидь, Путін налаштований на будь-які жертви заради хоча б якогось результату у війні з Україною. Як наголошує російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, життя росіян для нього не має значення, а тому він буде йти в наступ доти, доки в Росії ще будуть залишатись чоловіки.