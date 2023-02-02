"У Росії мало шансів, бій почнеться вже на кордоні": наскільки ЗСУ готові до нового наступу
Росія планує повторення вторгнення 24 лютого 2022 року, але, швидше за все, такий сценарій їй більше не вдасться. Україна зараз набагато більше підготовлена до російського наступу, а мобілізовані росіяни - не такі професіонали як регулярна армія.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у випадку нового великого наступу, бої почнуться одразу на кордоні, а не так, як було у 2022 році, коли російська армія змогла вільно перетнути кордон.
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Ситуація у 2023 році зовсім протилежна
Військовий експерт відзначив, що цьогоріч Україна більш підготовлена до російського наступу, адже має підготовлену потужну армію та сформовані оборонні рубежі на кордоні.
У нас сформовані війська, у нас сформована територіальна оборона, більшість військових має бойовий досвід. Причому в лютому 2022 року ми зіткнулись з регулярними збройними силами Росії. Це були найбільш підготовлені, а сьогодні це переважно мобілізовані,
– сказав Жданов.
На думку військового експерта, це означає, що якість підготовки росіян набагато нижче, а значить і шансів у російських військ прорвати кордон набагато менше.
Олег Жданов зазначив, що цьогорічний наступ буде відрізнятись від тогорічного тим, що Україна одразу дасть бій на кордоні та не дозволить ворожим військам прорватись в Україну.
Військовий експерт розповів, що додатково буде формуватися територіальна оборона з-поміж місцевих жителів якщо настане кризова ситуація. Водночас Жданов зазначив, що Україна трохи втратила час, бо потрібно було формувати резервну армію.
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Натомість, за словами Жданова, це відмовлялись робити аргументуючи відсутністю озброєння.
Треба було відмобілізовувати та готувати людей до загальновійськового бою, а потім вже, з надходженням озброєння, формувати частини та підрозділи,
– сказав Жданов.
На його думку, зараз постала така необхідність, бо армія виснажена, а тому потребує резервів, щоб проводити ротацію. Особливо це стосується луганського та донецького оперативних напрямків.
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Олег Жданов зазначив, що Україна здатна відбити атаку росіян із півночі та північного сходу при нинішній кількості російських військових, які розміщені на цих напрямках. У випадку, якщо Росія буде вдаватись до додаткових провокацій, Україні потрібно буде підсилювати їх резервами.
Яке має бути співвідношення кількості солдатів
Не секрет, що кількість російських військових переважає кількість українських. В цьому випадку, значну роль відіграє оснащеність української армії.
"Чим більше буде високотехнологічного озброєння, тим менше нам буде потрібно особового складу для знищення ворога на нашій території та переходу в контрнаступ. Залізо проти м'яса завжди перемагало", – сказав Олег Жданов.
Чи встигне приїхати озброєння
Військовий експерт переконаний, що зброя частково встигне приїхати. Посилаючись на транспортне командування армії США, Жданов розповів, що перші одиниці БМП M2 Bradley вже в Україні.
"Частково воно встигне приїхати на територію України. Ми не знаємо розклад сил та чи буде воно використане в оборонній операції, яку організовує Генеральний штаб. Наскільки я розумію, у нас сил і засобів достатньо, але можливе підсилення на окремих ділянках тією технікою, яка буде поступати в Україну", – сказав Жданов.
Росія готує новий наступ
- За даними аналітиків та розвідки, Росія готує новий масштабний наступ на Україну перед цим мобілізувавши кількасот тисяч військових. Це може статися в найближчі тижні або місяці.
- Є різні сценарії, звідки Росія може спробувати наступати. На думку полковника ЗСУ Романа Світана є 3 версії: Донбас, окупований півострів Крим, місто Валуйки на півдні Бєлгородської області.
- Владімір Путін не полишає спроб досягти хоч якихось результатів, а його головною зброєю є власне населення, адже воно, на відміну від техніки, не закінчується.