Потужна допомога фронту: військовий експерт оцінив новий пакет озброєння від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в День Гідності та Свободи прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги Україні. До нього ввійдуть кілька зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.

Німецька влада дотримується обіцянки щодо збільшення військової допомоги вдвічі. Про це 24 Каналу сказав засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що протягом 2022 року Німеччина передала Україні військової допомоги на 4 мільярди євро.

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Потужна допомога військовим

Німеччина розширює постачання військової допомоги Україні. Загальна вартість нового пакета допомоги сягає 1,3 мільярда євро. Як зазначив Нарожний, це величезна сума, але питання не тільки в грошах. Більшість німецької зброї має дуже довгий цикл виробництва. Наприклад, САУ RCH 155 виготовляють протягом 17 місяців.

IRIS-T SLM – це системи середнього радіуса дії, які можуть збивати ворожі цілі на відстані 25 кілометрів. Вони дуже потужні й точні. У деяких випадках IRIS-T SLM навіть спроможні збивати балістичні ракети.

Таких систем на чергуванні в Німеччині немає. Крім IRIS-T SLM, у цьому пакеті буде стрілецька зброя та артилерійські боєприпаси,

– мовив військовий експерт.

За його словами, у військових величезна проблема з нестачею ППО на лінії фронту. Ворог масовано використовує керовані авіаційні бомби. За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, на Херсонському напрямку ворог за добу може скинути близько 100 керованих авіаційних бомб, які мають від 100 кілограмів вибухівки.

Це дуже потужна зброя, яка знищує житлові будинки. Літаки підходить до лінії фронту на 30 кілометрів й там скидають цю керовану бомбу. Вона розкриває крила й летить до наших позицій. Я не знаю, куди підуть IRIS-T SLM, але якщо вони підуть на лінію фронту, то це буде дуже потужна допомога нашим військовим,

– наголосив Нарожний.

Всі системи протиповітряної допомоги, які постачають в Україну, здатні збивати літаки й вертольоти. Ці системи дуже мобільні. Вони ніколи не стоять на місці. У дивізіону ППО є 5 – 6 вогневих позицій.

Яке значення для України мають системи IRIS-T SLM: дивіться відео

Снаряди компенсує далекобійна зброя

За різними оцінками зараз Україна використовує приблизно 10 тисяч снарядів на добу. Обіцяний мільйон боєприпасів від Євросоюзу значно покращив би наше життя. Втім, цим снарядам є заміна.

Ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки далекобійну зброю. Ллойд Остін повідомив, що до пакета допомоги ввійде ще одна пускова установка HIMARS. Ймовірно, нам передадуть якийсь новітній HIMARS,

– додав військовий експерт.

Заміною для 1 мільйона снарядів 155-го калібру може бути 50 ракет ATACMS, які на величезній відстані знищать артилерійські склади, аеродроми, логістичні бази, пункти командування ворога.

Військова допомога від Німеччини

Влада Німеччини подвоїла суму військової допомоги для України на 2024 рік. Тепер її розмір буде не 4, а 8 мільярдів євро.

Днями Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть декілька десятків броньованих машин: 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Також у список входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.

Німеччина пообіцяла передати ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Наразі Сили оборони мають на озброєнні 2 дивізіони.